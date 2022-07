La NBA va également regarder de près la signature de PJ Tucker aux Sixers

Bien avant le début officiel de la free agency, la signature de PJ Tucker aux Sixers semblait acquise. Dans les jours qui ont précédé le 1er juillet, l’information circulait déjà et l’annonce de notre confrère Shams Charania a été publiée, sur Twitter, une minute après l’ouverture du marché !

Forcément, cela a mis la puce à l’oreille de la NBA qui devrait, d’après les informations de Marc Stein, mener une enquête pour « tampering » afin de vérifier si tout ceci a été réalisé ou non dans la légalité.

C’est la deuxième fois cette intersaison que la ligue jette un œil à une signature jugée trop rapide, après celle de Jalen Brunson aux Knicks, également annoncée par plusieurs médias quelques jours auparavant.

Par le passé, la NBA avait sanctionné les Bucks, puis le Heat et les Bulls, en retirant à chaque fois aux franchises un second tour de Draft. C’est d’ailleurs pour ça il n’y avait que 58 choix cette année dans la Draft, car Miami et Chicago avaient été privés de leur deuxième tour, suite aux signatures de Kyle Lowry et de Lonzo Ball en 2021.