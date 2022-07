NYC Point Gods : quel meneur actuel pourrait s’en sortir sur un playground ?

La ville de New York a engendré une flopée de joueurs NBA et s’est fait au fil de l’histoire une spécialité pour sortir de gros meneurs de jeu. Parmi eux, Rafer Alston, que l’on surnommait « Skip to My Lou » sur les playgrounds de la « Big Apple », a rappelé que c’était même une fierté, à une époque, pour les grandes facs du pays de pouvoir recruter un meneur new-yorkais.

Rafer Alston fait partie des joueurs présents dans le documentaire « NYC Point Gods » dédié aux meneurs historiques issus du basket new-yorkais. Le long-métrage produit par Kevin Durant et Rich Kleiman est diffusé aujourd’hui sur « Showtime », et il met également en lumière Kenny Anderson, Mark Jackson, Stephon Marbury, God Shammgod, Kenny Smith, Rod Strickland et Dwayne « Pearl » Washington ».

« C’est un honneur pour moi de faire partie de cette communauté de meneurs historiques de la ville », a-t-il déclaré lors de son passage au VC Show, animé par Vince Carter. « Je dis ça parce que pour beaucoup des gars avant moi, les Kenny Anderson, Kenny Smith, Mark Jackson, Rod Strickland, « Pearl » Washington, ce sont des gars qu’ont admiraient. Ensuite, il y a eu notre ère, avec God Shammgod, Kareem Reid, Stephon Marbury… ».

De Kyrie Irving à Allen Iverson en passant par Stephen Curry

A l’occasion de la sortie du documentaire, Kenny Anderson, Mark Jackson, God Shammgod et Rafer Alston ont répondu à un questions-réponses tournant principalement autour du streetball new-yorkais et de la NBA actuelle.

Chacun a d’abord désigné son meilleur meneur de tous les temps. God Shammgod a voté pour Kenny Anderson, tandis que ce dernier a choisi Tiny Archibald, également natif de NYC. Mark Jackson a désigné Magic Johnson. Rafer Alston a validé tous les choix de ses camarades avant de glisser le nom d’Isiah Thomas.

Pour ce qui est des meneurs actuels et de ceux qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans une atmosphère de type Rucker Park, Mark Jackson ne s’est pas embarrassé en citant LeBron James, récemment aperçu en Drew League où il a régalé la galerie. God Shammgod a semblé plus hésitant autour de quatre noms : Chris Paul, Stephen Curry, James Harden et Kyrie Irving. Le meneur des Nets est également désigné par Kenny Anderson. Rafer Alston a pour sa part opté pour Damian Lillard.

Enfin, à la question « Quel est le meneur sur lequel vous ne voudriez jamais avoir à défendre ? », God Shammgod a cité le regretté « Pearl » Washington. Kenny Anderson a une nouvelle fois mentionné Kyrie « Uncle Drew » Irving, alors que pour Rafer Alston, c’est Allen Iverson qui était le plus intenable. « Il était infatigable, non-stop, attaque, attaque, attaque ».