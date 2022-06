Déjà impliqué dans la production de plusieurs films documentaires dont « Basketball County: In The Water » sur sa région natale de Baltimore, un véritable vivier de joueurs NBA, ou encore un retraçant la carrière de Stephon Marbury, Kevin Durant sera à nouveau producteur d’un documentaire qui sera diffusé sur Showtime le 29 juillet prochain, et qui aura pour sujet les meneurs de New York.

Intitulé « NYC Point Gods », ce film va s’intéresser aux parcours de meneurs légendaires issus de la Grosse Pomme durant les années 1980 et 1990, à commencer par Rafer Alston, mais aussi Kenny Anderson, Mark Jackson, Stephon Marbury, God Shammgod, Kenny Smith, Rod Strickland et Dwayne « Pearl » Washington.

« En tant que fan de basket qui s’est émerveillé des qualités techniques et de showmen de ces meneurs, je ne pourrait être plus fier de leur représentation dans notre documentaire », explique Stephen Espinoza, directeur des programmes Sports de la chaîne. « La ville de New York a produit certains des joueurs les plus spectaculaires de l’histoire du basket, des joueurs dont la créativité et le style influencent le jeu encore aujourd’hui. »

Cette production de Kevin Durant et de Rich Kleiman est le dernier d’une lignée de documentaires basket diffusés par Showtime, après celui qui revenait sur la carrière d’Allen Iverson, de Kobe Bryant (« Kobe Bryant’s Muse ») ou encore Metta World-Peace (« Quiet Storm: The Ron Artest Story »).

« Tout le monde sait reconnaître un meneur qui vient de New York quand on le voit », conclut Kevin Durant. « Les meneurs que l’on suit dans ce documentaire ont été essentiels pour changer le jeu tel qu’on le connaît aujourd’hui. On est très fier de pouvoir les honorer à travers ce documentaire. »