DeMarcus Cousins : « C’est l’opportunité idéale pour John Wall »

Après avoir joué 40 matches en trois ans, et au sortir d’une saison blanche, John Wall va relancer sa carrière aux Clippers. L’ancien meneur All-Star a prévenu que tout le monde allait être surpris par son niveau de jeu, et qu’il était prêt à être la 3e option en attaque. Pour DeMarcus Cousins, qui a joué avec lui à Kentucky puis Houston, Wall ne pouvait rêver meilleure situation.

« John Wall est comme un frère pour moi. Il était le témoin de mon mariage » rappelle-t-il dans l’émission Buckets sur YouTube. « Je pense que c’est l’opportunité idéale à ce stade de sa carrière. »

Pour Cousins, toujours à la recherche d’un club après un passage à Denver, seule la victoire permettra à Wall de faire disparaître les critiques à son égard.

« Vous avez des hauts et des bas dans votre carrière. Vous commencez à avoir ces étiquettes, vous commencez à avoir ces réputations et tout ce que vous voulez » poursuit Cousins. « Mais tout ça peut s’effacer quand on gagne. »

L’environnement semble être idéal pour Wall après deux ans aux Rockets, dans une franchise en pleine reconstruction.

« L’équipe est incroyable. Ils ont un grand coach avec Ty Lue. C’est une franchise de première classe. [Steve] Ballmer est un propriétaire incroyable. Je pense simplement qu’il est dans une situation parfaite pour faire passer sa carrière au niveau supérieur. Pour remettre son nom sur le devant de la scène et pour qu’il soit bien vu. Je pense qu’il va amener cette équipe à un niveau supérieur en jouant avec Kawhi [Leonard] et PG [Paul George].«