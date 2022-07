Les Hornets pensent à Kemba Walker

Et si Kemba Walker bouclait la boucle en revenant aux Hornets ? Coupé pour la deuxième fois en deux ans, après avoir été transféré des Knicks aux Pistons, l’ancien meneur All-Star se retrouve free agent, et The Athletic rapporte que la direction de Charlotte envisage de le signer.

En raison des problèmes judiciaires de Miles Bridges, free agent protégé, les Hornets ont choisi d’être patients pendant cette intersaison, mais ils peuvent déjà se positionner sur des joueurs au salaire minimum, comme Walker qui est parti avec un gros chèque de Detroit. Peut-être que Steve Clifford, de retour au club, est derrière cette volonté de ramener Walker au bercail.

Nos confrères rapportent aussi que les dirigeants n’excluent pas de faire revenir Isaiah Thomas qui a séduit tout le monde dans le vestiaire la saison passée. On ne sait pas si ce sera l’un ou l’autre mais Charlotte possède déjà LaMelo Ball et Terry Rozier au poste 1, et il n’y aura pas de temps de jeu pour tout le monde.