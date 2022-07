Violences conjugales et maltraitance infantile | Miles Bridges présenté à un juge

Mardi, le procureur du comté de Los Angeles a confirmé que Miles Bridges est accusé de violences conjugales après l’agression de sa petite amie devant leurs deux enfants le mois dernier. George Gascon a précisé que l’ailier des Hornets est sous le coup de trois chefs d’inculpation : un premier pour avoir blessé l’autre parent d’un enfant et deux autres pour maltraitance infantile dans des circonstances ou des conditions susceptibles de causer des blessures corporelles graves ou la mort.

Selon le communiqué du procureur, le rapport « intègre une présomption de blessure grave sur la victime de violence conjugale« . Le communiqué du procureur indique que les enfants étaient présents lors de l’agression présumée, mais ne précise pas la nature des accusations d’abus sur enfant.

Miles Bridges doit être présenté à un juge mercredi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

« La violence familiale crée des traumatismes physiques, mentaux et émotionnels qui ont un impact durable sur les survivants« , a déclaré George Gascon. « Les enfants qui sont témoins de violences conjugales sont particulièrement vulnérables et l’impact sur eux est incommensurable« .

Miles Bridges a été arrêté le 29 juin par la police de Los Angeles et a ensuite été libéré sous caution. Le lendemain, sa compagne Mychelle Johnson, sans nommer le joueur, avait mis en ligne des photos de son visage ainsi que le compte-rendu médical qui détaillait les blessures subies.

« Je déteste qu’on en soit arrivé là mais je ne peux plus me taire. J’ai permis à quelqu’un de détruire mon foyer, de me maltraiter de toutes les manières possibles et de traumatiser nos enfants pour la vie. Je n’ai rien à prouver au monde, mais je ne permettrai à personne qui pourrait faire quelque chose d’aussi horrible d’avoir aucun remords et de donner une image de moi que je ne suis pas. Je ne permettrai pas aux gens autour de lui de continuer à me faire taire et de continuer à mentir pour protéger cette personne. »

Les Hornets et la NBA ont tous deux déclaré qu’ils étaient au courant des accusations portées contre Miles Bridges, et la NBA a ouvert une enquête.

« Ce sont des accusations très sérieuses que nous continuerons à surveiller« , avaient déclaré les Hornets. « Comme il s’agit d’une affaire judiciaire, nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment. »