NCAA | Surclassé, Gregory Jackson s’engage à South Carolina

Près d’une dizaine de jours après avoir annoncé son désengagement de la fac’ de North Carolina, le lycéen de 17 ans Gregory Jackson a annoncé ce qui était un secret de polichinelle dans la sphère NCAA ces derniers jours : il rejoint South Carolina, son Etat natal, voisin de celui des Tar Heels.

Classé à la première place du classement des meilleurs lycéens de la promotion de 2023 par 247sports, GG Jackson devient la plus importante recrue de l’histoire du programme. Il portera le maillot des Gamecocks dès la saison prochaine puisqu’il s’est surclassé pour rejoindre la promotion 2022 avec un an d’avance, et densifie ainsi une Draft 2023 qui s’annonce déjà très solide.

À UNC, il ne pouvait pas se surclasser car l’effectif est complet pour la saison 2022/23, et c’est une des raisons qui a motivé sa décision de ne finalement pas jouer pour les Tar Heels.

Si son arrivée ne changera pas fondamentalement la face du programme la saison prochaine, il s’agit tout de même d’un recrutement historique pour South Carolina, compte tenu de son statut de meilleur joueur de sa promotion. Après plusieurs saisons sans relief, les Gamecocks vont retrouver un peu de glamour ces prochains mois : Gregory Jackson sera une vedette sur la scène NCAA, et surtout une future tête d’affiche de la Draft 2023.