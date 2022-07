Un assistant des Bucks dans le staff de la Grèce…

Si les Bucks étaient stressés à l’idée que Giannis Antetokounmpo participe à l’Eurobasket 2022, voilà une nouvelle qui va les rassurer puisqu’ils ont glissé un assistant dans le staff de Dimitri Itoudis.

Il s’agit de Josh Oppenheimer, adjoint de Mike Budenholzer depuis 2020, mais qui a la particularité d’avoir été aussi l’assistant de Larry Drew et Jason Kidd à l’arrivée du « Greek Freak » en NBA. On se souvient que c’est lui qui avait conseillé à Giannis de s’inspirer du jeu de Nicolas Batum…

Il connaît donc par coeur le joueur, et on imagine qu’il a noué des liens forts avec le double MVP, et que ce dernier verra sa présence d’un bon oeil.

« Sotiris Manolopoulos et Savvas Kamberidis feront partie du staff, tandis que Isidoros Koutsos et Konstantinos Papadopoulos ont été excusés. Ils seront remplacés par Stefanos Triantafyllos et Josh Oppenheimer, qui fait partie du staff des Milwaukee Bucks. Marios Batis rejoindra également le staff », a expliqué Vangelis Liolios, le président de la fédération.

Au passage, il a confirmé la présence du « Greek Freak » au championnat d’Europe. « Giannis adore l’équipe nationale et la Grèce, et on doit le souligner. Bien sûr, il fera partie de notre équipe. Il l’a annoncé lui-même il y a quelques jours. Il participera à l’Eurobasket en septembre prochain. »

La Grèce sera à Milan dans le groupe C où elle affrontera l’Italie, la Croatie, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et l’Estonie.