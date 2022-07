Eurobasket 2022 | Giannis Antetokoumpo confirme sa présence

Cette semaine, la fédération grecque de basket-ball a dévoilé l’avion qui amènera la sélection à Milan pour disputer la phase de poules de l’Eurobasket 2022. Peints sur les flans de l’avion, Georgios Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Kostas Sloukas, Nick Calathes, Thanasis Antetokounmpo et… son frère Giannis.

C’était un signe de la présence du double MVP NBA, et la superstar des Bucks a confirmé qu’il serait là en postant un message sur Instagram. Trois émojis pour signifier qu’il jouera bientôt avec la Grèce, et c’était le voeu de Nikos Zizis, le manager de l’équipe masculine, qui s’était rendu en mars à Milwaukee.

« Notre séjour à Milwaukee nous a convaincus qu’il voulait vraiment jouer pour l’équipe nationale cet été » avait-il expliqué. « Nous attendons qu’il se repose et nous organiserons ensuite une autre réunion pour confirmer qu’il est disponible [pour l’EuroBasket]« .

En 2019, ce même Giannis Antetokounmpo avait annoncé sa présence à l’Euro mais les Bucks avaient finalement mis leur véto en pleine préparation. A l’époque, la Grèce avait estimé que les Bucks et la NBA s’étaient associés pour empêcher leur joueur de participer, et on avait carrément parlé de « Giannis-Gate » puisque le ton était monté entre les protagonistes.

Cette fois, l’ambiance est apaisée, et on devrait donc voir le « Greek Freak » du côté de Milan pour défier l’Italie, la Croatie, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et l’Estonie. Un groupe C largement à la portée des Grecs.