Jamal Murray : « Peut-être que Nikola peut réaliser le triplé… »

Si Klay Thompson a logiquement remporté le trophée de « Comeback Player Of The Year » aux ESPY Awards, sa succession en 2023 s’annonce serrée puisque Kawhi Leonard, Zion Williamson ou encore Jamel Murray feraient de beaux vainqueurs puisqu’ils vont reprendre leur carrière après une saison blanche.

Touché en fin de saison régulière, il y a plus d’un an, le meneur des Nuggets piétine d’impatience, et on l’a vu s’entraîner avec l’effectif de Summer League.

« C’était une leçon et un test de patience« , reconnaît Jamal Murray à HoopsHype. « Il y a une raison à tout. J’ai beaucoup appris, et je suis excité de revenir sur le terrain. »

À 25 ans, Jamal Murray est prêt à ramener « une mentalité de champion, une attitude de vainqueur et à élever le niveau de tout le monde« . Pour lui, c’est ce qu’il fait le mieux, et ce sera d’autant plus important que les Nuggets ont beaucoup changé cet été. Exit Will Barton et Monte Morris ou encore JaMychal Green, remplacés par Kentavious Caldwell-Pope, Ish Smith, Bruce Brown et DeAndre Jordan.

À la rentrée, Denver aura un visage beaucoup plus défensif. « On a une équipe complètement nouvelle, et je ne sais pas [à quoi m’attendre] » poursuit Jamal Murray.

La seule certitude, c’est qu’il pourra toujours compter sur un Nikola Jokic au sommet de son art puisqu’il est le double MVP en titre.

« Il est incroyable, et il mérite le moindre penny [de son contrat]. Je pense que tout le monde le sait. Peut-être qu’il peut réaliser le triplé. On ne sait jamais… »

Une triplé extrêmement rare dans l’histoire de la NBA puisqu’ils ne sont que trois à avoir réalisé cet exploit : Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird.