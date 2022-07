Les Warriors font carton plein aux ESPY Awards

Chaque année, ESPN récompense les meilleurs sportifs et les meilleures sportives de l’année aux Etats-Unis, et cette année, c’est Stephen Curry qui en était le maître de cérémonie. Le meneur All-Star n’a pas récupéré la statuette du meilleur sportif de l’année, mais celles du meilleur joueur NBA de l’année et du record de l’année. Les Warriors ont été élus « meilleure équipe de l’année », tandis que Klay Thompson a reçu le trophée du « meilleur comeback ».

Voici l’essentiel des trophées remis pour la saison 2021/22, avec notamment Kylian Mbappé, élu meilleur footballeur international ou encore Candace Parker, meilleure joueuse WNBA. Les votants ont aussi mis en avant Vitali Klitschko, ancien boxeur, devenu maire de Kiev, avec le Arthur Ashe for Courage Award.

LES LAUREATS 2022

Jimmy V Award for Perseverance : Dick Vitale

Muhammad Ali Sports Humanitarian Award : Albert Pujols

Pat Tillman Award for Service : Gretchen Evans

Arthur Ashe for Courage Award : Vitali Klitschko

Sports Humanitarian Team of the Year : Denver Broncos

Meilleur combattant MMA : Charles Oliveira

Meilleure sportive universitaire : Jocelyn Alo, Oklahoma softball

Meilleur sportif universitaire : Bryce Young, Alabama football

Joueur MLB de l’année : Shohei Ohtani, Los Angeles Angels

Joueur NFL de l’année : Aaron Rodgers, Green Bay Packers

Joueur NBA de l’année : Stephen Curry, Golden State Warriors

Match de l’année : Kansas City Chiefs – Buffalo Bills (AFC)

Performance de l’année : Cooper Kupp, Los Angeles Rams – Super Bowl LVI

Révélation de l’année : Eileen Gu, ski

Equipe de l’année : Golden State Warriors

Sportive de l’année : Katie Ledecky

Record de l’année : Stephen Curry qui dépasse Ray Allen

Action de l’année : un corner direct de Megan Rapinoe

Sportif de l’année : Shohei Ohtani, Los Angeles Angels

Sportive olympique de l’année : Katie Ledecky, natation

Sportif olympique de l’année : Caeleb Dressel, natation

Sportif et footballeur international de l’année : Kylian Mbappé, PSG

Sportive et footballeuse internationale de l’année: Sam Kerr, Chelsea

Meilleur hockeyeur de l’année : Connor McDavid, Edmonton Oilers

Meilleur pilote : Kyle Larson, NASCAR

Joueuse WNBA de l’année : Candace Parker, Chicago Sky

Meilleur boxeur : Tyson Fury

Comeback de l’année : Klay Thompson, Golden State Warriors

Meilleur golfeur : Justin Thomas

Meilleur golfeuse : Nelly Korda

Meilleur tennisman : Rafael Nadal

Meilleure tenniswoman : Emma Raducanu

Meilleur sportif handicapé : Brad Snyder, Paratriathlon

Meilleure sportive handicapée : Jessica Long, natation

Joueur MLS de l’année : Carlos Vela, LAFC

Joueuse NWSL de l’année : Ashley Hatch, Washington Spirit

Meilleur « sportif d’action » : Eli Tomac, Supercross

Meilleure « sportive d’action » : Eileen Gu, Ski