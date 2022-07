Moe Harkless arrive à Atlanta avec sa défense et son expérience

Avant le début du mercato, les Hawks avaient annoncé vouloir recruter des défenseurs. Les arrivées de Dejounte Murray, des frères Holiday, Aaron et Justin, et de Maurice Harkless ont confirmé cette envie et ce besoin.

Le dernier est réputé pour son travail de l’ombre et son apport sur une vingtaine de minutes depuis une décennie, à Orlando, Portland ou Sacramento. Il a donc le profil pour Atlanta, qui a envoyé Kevin Huerter en échange.

« Je veux aider en défense », explique Moe Harkless à l’Atlanta Journal-Constitution. « Je pense pouvoir le faire tout de suite. Ensuite, je suis un vétéran et j’ai du leadership. Je peux aider Dejounte Murray, Trae Young et Bogdan Bogdanovic à obtenir des shoots faciles. »

En clair, il sera là pour faire le sale boulot, qui n’a pas été fait la saison passée, où les Hawks ont énormément peiné en défense.

« La défense est un état d’esprit. On est tous athlétiques et talentueux dans la ligue. La défense, c’est dur au quotidien car c’est mentalement difficile. Il faut construire cette habitude dès le premier jour du training camp. Il faut le mettre en place, puisque c’est comme ça qu’on gagne les matches. Quand l’attaque ne fonctionne pas, c’est dans le dur qu’on va l’emporter. Je pense que ça peut aider si j’amène cet état d’esprit et que je le donne aux autres. »

Moe Harkless se retrouve dans une situation plutôt enviable. Il quitte les Kings, abonnés aux saisons sans playoffs, pour une équipe d’Atlanta plus ambitieuse, qui veut rebondir après son exercice 2021/22 décevant.

« Au début, j’étais surpris d’entendre cette nouvelle. Je ne m’attendais pas vraiment à être échangé, mais tout peut arriver. Mais après, j’étais impatient de faire partie d’une équipe qui veut progresser, qui fut en finale de conférence il y a deux ans. »