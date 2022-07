Kevin Huerter prêt à prendre un nouveau départ à Sacramento

À bientôt 24 ans, Kevin Huerter a été transféré chez les Kings au début du mois. « Sacrifié » par les Hawks, afin de désencombrer leurs lignes arrières déjà fournies (Trae Young, Dejounte Murray, Bogdan Bogdanovic et Aaron Holiday), il quitte ainsi l’équipe au sein de laquelle il a effectué ses débuts dans la ligue. Atteignant, au mieux, une finale de conférence en 2021.

Mais le 19e choix de la Draft 2018, qui affiche en carrière des moyennes de 11.4 points, 3.5 rebonds et 3.2 passes par rencontre (à 38% à 3-pts), a été prévenu par ses désormais ex-dirigeants de cette éventualité. Et, ce, dès l’élimination d’Atlanta au premier tour des playoffs.

« À la fin de la saison, Atlanta m’a dit : ‘Nous ne cherchons pas à te transférer, mais nous écouterons les offres faites pour tout le monde et, si une équipe nous offre quelque chose de correct, alors tout le monde sera disponible’ », explique-t-il dans un premier temps. « Puis ils ont eu [Dejounte] Murray. Je savais que [les Hawks] cherchaient à améliorer leur effectif et ils sont allés le chercher. Vous pouviez en quelque sorte sentir que quelque chose allait se passer. Nous avions beaucoup d’arrières, beaucoup de joueurs à satisfaire et il n’y a qu’un seul ballon qui circule… »

Même s’il avoue ne pas avoir été tellement surpris par l’annonce de son transfert, Kevin Huerter admet pourtant avoir eu du mal à digérer la nouvelle, pour des questions pratiques.

« Honnêtement, c’était difficile à avaler au début à cause de la distance », reconnaît-il à ce propos. « Je ne suis jamais parti aussi loin. Je me souviens que, quand je choisissais mon université, j’éliminais directement celles de la cote Ouest. Pour que ma famille vienne aux matchs, il y aura un vol de six heures, donc ça va demander un ajustement. Et, avec le décalage horaire, la plupart des personnes regarderont nos matchs le matin, au lieu de rester debout la nuit. »

Retrouver les playoffs, 17 ans après…

Excité à l’idée de jouer pour Sacramento, pourtant tristement réputé pour ses piètres résultats depuis plus d’une décennie, Kevin Huerter évoluera maintenant aux côtés de De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Harrison Barnes ou encore Keegan Murray en Californie.

« D’un point de vue basket, je pense que je vais adorer », juge celui qui sera logiquement mis en concurrence avec Malik Monk, pour la place de titulaire au poste 2. « Tout le monde dans l’équipe est plutôt jeune. L’équipe n’a pas atteint les playoffs depuis, je crois, 16 ans et c’est l’une des premières choses que j’ai entendu [en arrivant]. C’est une période de disette à laquelle on espère mettre fin et je pense que tout le monde est sur la même longueur d’ondes. »

Surtout, Kevin Huerter se réjouit d’atterrir dans une franchise qui n’a pas hésité à se séparer de deux joueurs de rotation (Justin Holiday + Moe Harkless) ainsi que d’un futur premier tour de Draft (2024), pour s’attacher ses services…

« Ce que m’ont dit [les Kings], c’est qu’ils ont lâché des joueurs et un tour de Draft pour m’avoir », ajoute à ce sujet l’arrière, qui a paraphé un contrat de 65 millions de dollars sur quatre ans au mois d’octobre dernier. « Ils sont allés me chercher, ils m’ont vu comme un joueur qui peut avoir un rôle à jouer chez eux, qui peut espacer le terrain, qui peut être un porteur de balle supplémentaire et qui peut impliquer les autres. »