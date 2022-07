Stephen Curry va présenter les ESPY Awards

Ce mercredi à Los Angeles, la soirée des ESPY Awards, les trophées d’ESPN, aura un présentateur de prestige : Stephen Curry. Le champion NBA et MVP des Finals en titre succède ainsi à plusieurs stars comme LeBron James, Justin Timberlake ou encore Drake.

« J’ai vu la liste des athlètes et des célébrités qui ont présenté ce show avant, et ils l’ont fait avec fun, spectacle et en étant fidèles à leur personnalité », a-t-il commenté pour People. « J’ai parlé avec Drake et Peyton Manning de cette mission. Évidemment, je suis un peu nerveux et impatient en même temps. »

Quelles surprises a-t-il prévu pour cette soirée ? « Je ne veux pas trop les dévoiler. On va essayer d’inclure Ayesha (sa femme), mais on verra. »

Le meneur de jeu de Golden State pourrait aussi ne pas repartir les mains vides puisqu’il est nommé dans trois catégories : meilleur joueur NBA (il est le tenant du titre), meilleur athlète masculin et meilleure performance.