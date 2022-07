Louisville prend du recul pour son projet de franchise NBA

Il y a plus de quatre ans, la ville de Louisville se lançait dans le projet d’accueillir une franchise NBA. Le Louisville Basketball Investment and Support Group, avec ses investisseurs, avait alors posé 750 000 dollars sur la table.

Plus de 50 mois plus tard, et malgré plus d’un milliard de dollars dans les caisses, rien n’a vraiment bougé pour « NBA2LOU ». Dan Issel, l’ancien coach des Nuggets et membre important de ce projet, est fatigué d’attendre.

« On a fait tout notre possible, mais on n’a pas réussi à pousser la NBA à créer une nouvelle franchise », explique-t-il. « Je dirais que, en ce moment, on fait du surplace. »

Adam Silver l’a déclaré à nouveau en juillet 2021 : aucune expansion n’est prévue à court terme. Et comme les revenus récents sont excellents (10 milliards de dollars), la ligue n’aurait aucune raison de regarder vers Seattle, Las Vegas ou Louisville pour monter une ou plusieurs nouvelles équipes.

De plus, on sait aussi que les Blazers ne sont pas à vendre, donc qu’ils ne risquent pas de déménager prochainement. En clair, l’envie de Dan Issel et des investisseurs ne peut être satisfaite actuellement. Par conséquent, inutile d’insister et il semble plus raisonnable de garder ses dollars et sa patience pour le bon moment.

« On continue tout de même les réunions », confirme Steve Higdon, le patron du Louisville Basketball Investment and Support Group. « Mais elles ont diminué à mesure que l’expansion s’est éloignée. Néanmoins, on est prêt à bouger à tout moment. On est passionné par l’idée d’avoir une franchise NBA ici. Ce serait une transformation pour la ville, on est convaincu de ça. Tout le monde sait ce qu’on veut. On doit attendre notre tour. »