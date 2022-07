Les Blazers ne sont pas à vendre

Alors que des rumeurs faisant état d’un possible rachat par le big boss de Nike, voire d’un déménagement, la propriétaire des Blazers est sorti du silence. Soeur du regretté Paul Allen, Jody Allen a publié un communiqué pour affirmer que les deux franchises qu’elle détient, les Blazers en NBA et les Seahawks en NFL, ne seront pas vendues. Ni aujourd’hui, ni demain. Peut-être après-demain.

« En tant que propriétaire des Portland Trail Blazers et des Seattle Seahawks, mon objectif à long terme est de construire des équipes qui visent le titre dont nos communautés sont fières. Comme mon frère Paul, je fais confiance et j’attends de nos dirigeants et de nos entraîneurs qu’ils construisent des équipes qui gagnent, et qui apportent des résultats sur le terrain et en dehors.

Comme nous l’avons déjà dit, aucune des deux équipes n’est à vendre et il n’y a pas de discussions de vente en cours.

Le moment viendra où cela changera vu que Paul avait l’intention de consacrer la majeure partie de sa fortune à la philanthropie, mais la liquidation d’une succession de cette taille et de cette complexité peut prendre de 10 à 20 ans. Il n’y a pas de date préétablie à laquelle les équipes doivent être vendues.

D’ici là, mon objectif – et celui de nos équipes – est de gagner.«