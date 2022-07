Adam Silver surpris par les résultats financiers exceptionnels de la NBA

Le rebond fut rapide pour la NBA. Alors qu’elle pouvait craindre une baisse suite à la pandémie, et des salles désertées, c’est l’inverse qui s’est produit, permettant à la ligue de dépasser les 10 milliards de revenus !

« Les chiffres m’ont surpris dans une certaine mesure car ils ont dépassé nos prévisions », a d’ailleurs reconnu le commissionner. « Dans la mesure où nos projections représentent ce que nous pensons de la direction de notre activité, dépasser les 10 milliards de dollars de revenus est clairement un record pour cette ligue. Je pense que c’est tout à fait remarquable par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvions il y a seulement deux ans et demi, lorsque l’avenir de cette industrie était en question, en partie à cause de la pandémie et aussi des gens qui se demandaient si les fans voudraient continuer à se rassembler dans les arènes et les stades comme ils le font. »

Avec le Covid-19, beaucoup se demandaient en effet si les fans de sport allaient toujours vouloir se réunir en masse dans des enceintes fermées, même lorsque le pire serait passé. Et la réponse est clairement positive.

« Je pense que la dernière saison a montré qu’il y avait une incroyable demande, en attente, de la part des gens pour sortir et être avec d’autres personnes », a continué Adam Silver. « Je pense qu’il y a quelque chose d’unique et de spécial à être entouré d’autres personnes. Que vous soyez là pour encourager ou pour railler, il y a quelque chose de vraiment spécial. En particulier, je pense, pour les sports d’arène et de stade. »

La preuve, c’est que tous les matchs des playoffs se sont disputés à guichets fermés !

« Nous sortons de playoffs où chaque match a été joué à guichets fermés, ce qui est remarquable », a ainsi noté le patron de la ligue. « Nos audiences ont augmenté de manière significative cette saison. Je suis satisfait. Je suis reconnaissant à nos fans d’être revenus en nombre et d’avoir continué à soutenir nos joueurs. Je pense aussi que nous avons eu la chance – car je fais cela depuis longtemps – d’avoir des playoffs particulièrement compétitifs cette année. Je suis toujours prudent quand il s’agit de faire des prédictions, car nous avons tous appris à nos dépens avec ce virus que des choses peuvent se produire, qu’il s’agisse de variants ou d’autres aspects que l’on ne peut pas prévoir. Mais je pense que nos réunions ont été optimistes parce que les gens ont le sentiment que nous avons passé le pire et que nous sommes de nouveau sur la bonne voie pour la saison prochaine. »

De quoi être également optimiste pour les négociations avec les joueurs dans le cadre du nouvel accord collectif, qui viennent de débuter. La NBA a bien géré la pandémie, elle se porte très bien financièrement et il y a donc peu de risques que les propriétaires et les joueurs ne trouvent pas de terrain d’entente afin d’éviter un « lockout ».