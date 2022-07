Goran Dragic de plus en plus proche de l’EuroBasket ?

Comme au bon vieux temps, la paire Doncic-Dragic a fait le show le 30 juin dernier à domicile face à la Croatie. Goran Dragic a fait le job en scorant 19 points pour permettre à la Slovénie de l’emporter facilement et de régaler son public lors de la dernière fenêtre internationale, qualificative pour la Coupe du Monde 2023, assurant la place de son pays au second tour.

Goran Dragic a visiblement apprécié l’expérience, lui qui avait mis l’équipe nationale entre parenthèses depuis cinq ans. À tel point qu’il envisage désormais sérieusement de participer au prochain EuroBasket en septembre.

« On verra. Je dois d’abord m’occuper de certaines choses personnelles et ensuite on verra », a-t-il lâché. « Il y a un désir de jouer à l’EuroBasket, maintenant que je suis revenu après cinq ans. J’étais un peu ému, surtout lors du dernier match devant nos fans. Mais ce qui me rend heureux, c’est que ce n’était pas seulement un match d’adieu mais un match à gagner absolument. C’était très agréable, dans une salle pleine de supporters. Maintenant, il y a un peu de pression sur moi pour jouer à l’Euro ».

Comme il l’expliquait la semaine dernière, tout dépendra du temps qu’il mettra à régler « ses affaires » à Miami.

« Mon souhait, c’est d’être avec l’équipe dès le premier jour pour développer une bonne alchimie sur et en dehors des terrains. Mais si tout ça s’éternise et que je ne peux rejoindre l’équipe que quelques jours avant [le début de] l’Euro, je ne vois pas l’intérêt d’y participer, car sans entraînement ça ne va pas fonctionner. »

La présence du meneur vétéran ne sera pas de trop pour la Slovénie, qui retrouvera la France dans le Groupe B, mais aussi la Lituanie et l’Allemagne, parmi les pays hôtes de la compétition. En dehors de la Slovénie, Goran Dragic a désigné trois nations comme favoris pour aller au bout, et les Bleus en font partie.

« Je dirais la Grèce, la Serbie, la France… Je dois aussi dire la Slovénie, car nous avons une bonne équipe. Mais au basket, il n’y a jamais d’adversaire facile. Toutes les équipes seront bonnes. L’EuroBasket est d’un meilleur niveau que la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Ce sera intéressant ».

Ce serait surtout le meilleur moyen pour lui de se préparer pour un nouveau défi du côté de Chicago.