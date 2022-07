Euro 2022 | La participation de Goran Dragic reste incertaine

Championne d’Europe en 2017, et emmenée notamment par Luka Doncic, la Slovénie fera assurément partie des favoris au titre (et donc au doublé) à l’Euro 2022. D’autant plus si Goran Dragic se trouve dans l’effectif.

Le problème, c’est que le meneur de 36 ans n’est pas encore sûr de pouvoir participer au prochain championnat d’Europe avec son pays.

« Pour être honnête, je ne suis pas encore prêt à prendre une décision, car j’ai d’abord des choses personnelles à régler et je dois aller à Miami pour le faire », explique le MVP de l’Euro 2017. « Une fois que ce sera fait, je serai capable de décider si je jouerai, ou non, à l’Euro. Mais c’est encore flou à cause de la chronologie des événements. »

Présent avec la Slovénie fin juin/début juillet, afin de disputer trois matchs avec elle (dont deux qualificatifs pour la Coupe du Monde 2023), Goran Dragic veut être certain de pouvoir bien préparer la compétition avant de prendre sa décision.

« Mon souhait, c’est d’être avec l’équipe dès le premier jour pour que nous puissions développer une bonne alchimie sur et en dehors des terrains », détaille-t-il. « Mais si tout ça s’éternise et que je ne peux rejoindre l’équipe que quelques jours avant [le début de] l’Euro, je ne vois pas l’intérêt d’y participer, car sans entraînement ça ne va pas fonctionner. »

À 36 ans, il veut montrer qu’il n’est pas cramé

Qu’il participe ou non à l’Euro 2022, Goran Dragic disputera quoi qu’il arrive la prochaine saison NBA. Il s’agira de sa 15e aux États-Unis et il découvrira d’ailleurs une sixième équipe : les Bulls, où il a signé pour un an.

Une signature plutôt surprenante, car ils étaient beaucoup à imaginer le Slovène rejoindre son compatriote Luka Doncic chez les Mavericks. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu…

« Il y a eu des discussions avec Dallas, j’ai reçu une offre, mais j’ai décidé de ne pas l’accepter », reconnaît-il à ce propos. « Les Mavericks voulaient que je joue un match puis que je reste sur le banc les cinq suivants. Alors que je sais que je peux toujours facilement jouer 20 minutes par match. Je ne suis pas prêt à prendre ma retraite ou à rester sur le banc dans un rôle de cheerleader. »

Auteur d’une dernière année plutôt poussive, partagée entre Toronto puis Brooklyn (7.5 points, 3.1 rebonds et 4.1 passes de moyenne), Goran Dragic tentera donc de se relancer à Chicago, lors de l’exercice 2022/23. Reste simplement à savoir s’il pourra lancer la machine dès septembre, avec la Slovénie…