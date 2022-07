La paire Doncic-Dragic s’amuse avec la Croatie

Mario Hezonja, Bojan Bogdanovic et Ivica Zubac n’auront pas pesé bien lourd dans la balance. Il n’y a pas eu de match jeudi entre la Slovénie et la Croatie tant les Slovènes, en mission pour se qualifier pour la prochaine phase qualificative pour la Coupe du Monde 2023, n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires.

Luka Doncic et Goran Dragic ont vite montré la voie, et la Slovénie s’est retrouvée à +25 après dix minutes de jeu (33-8) ! Un écart suffisant pour gérer jusqu’à la fin et décrocher une précieuse victoire, 97-69, avant un déplacement en Suède ce dimanche. Aux côtés de Goran Dragic et ses 19 points, Luka Doncic a encore été étincelant, alignant 21 points, 8 rebonds et 10 passes décisives. La mission est réussie : le champion d’Europe 2017 est qualifié pour la deuxième phase.

Dans l’autre rencontre du groupe, le leader finlandais a tenu bon en disposant de la Suède (85-69) grâce aux 22 points et 11 rebonds de Lauri Markkanen.