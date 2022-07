Sidy Cissoko explique son choix de rejoindre l’Ignite Team

Après l’Australien Dyson Daniels, l’Ignite Team poursuit son ouverture au reste du monde. La saison prochaine, Sidy Cissoko sera ainsi le premier joueur européen à intégrer cette équipe de G-League créée en 2020, avec pour but de développer et préparer les meilleurs prospects à la NBA. Au départ, il s’agissait de recruter des lycéens pour les préparer à la Draft sans passer par la case NCAA.

Débarqué de LEB Oro (deuxième divison espagnole), le Français a expliqué les raisons de son choix à Jonathan Givony d’ESPN, mettant en avant le processus de progression qu’il débutera à la rentrée dans le Nevada et qui était le meilleur à ses yeux, que ce soit d’un point de vue basket mais aussi en dehors des terrains.

« Nous avons exploré plusieurs options avec mes agents et j’étais convaincu que l’Ignite Team était la meilleure opportunité pour atteindre mes objectifs », a-t-il déclaré. « La capacité de ce programme à optimiser le potentiel de ses joueurs sur et en dehors du terrain m’a convaincu. Plus encore, le programme de développement sur mesure et la possibilité de commencer ma transition vers le style de jeu américain, la ligne à 3-points et la vie en dehors du terrain sont des atouts essentiels. J’ai également senti au cours de nos conversations avec le staff que j’étais une priorité ».

Objectif Top 10

À 18 ans, au sortir d’un Euro U19 convaincant et après avoir été invité au Nike Hoop Summit en avril dernier, Sidy Cissoko plafonne toujours autour de la 25e place pour ce qui est des projections pour la Draft 2023. Son objectif est de faire un grand bond en avant cette saison, et de s’inspirer du parcours de l’Australien Dyson Daniels, sélectionné à la 8e place par les Pelicans le mois dernier après un exercice réussi en G-League.

« Dyson montre la capacité de la G-League à faire en sorte que les joueurs internationaux soient draftés à un niveau élevé. C’était intéressant de voir comment il était utilisé sur le terrain, car nous jouons au même poste, même si nos profils sont différents. Il a fait une excellente saison et s’est beaucoup amélioré pendant son année avec l’Ignite Team. Progresser et travailler de façon acharnée, c’est ce que je recherche ».

Même s’il s’est démarqué en réussissant de belles choses à Azpeitia en LEB Oro (huit matchs à 16 points et plus), et qu’il a eu l’opportunité de retrouver l’équipe première de Baskonia, où il a été formé, l’Ignite Team semblait donc le meilleur choix pour lui, selon tous les critères d’évaluation.

« La G-League est beaucoup plus athlétique et physique que la LEB Oro. Les joueurs de G-League sont extrêmement agressifs, et le jeu est plus rapide. Évidemment, rester à Baskonia était une option car l’Euroleague est la meilleure ligue au monde après la NBA et l’ACB, le meilleur championnat national. Je suis convaincu que j’aurais également pu continuer à apprendre dans ces ligues. Cependant, j’ai estimé qu’à ce moment précis, la chose la plus importante pour mon développement était de trouver un projet centré sur mon développement individuel et ma transition vers un style de jeu différent, tout en gardant le meilleur de ce que j’avais appris en Europe », a-t-il ajouté.

Actuellement en stage de préparation à l’Euro U18 qui aura lieu à Izmir (Turquie) à partir du 30 juillet, c’est peu dire que Sidy Cissoko a hâte de débuter sa nouvelle vie.

« Je suis impatient de rencontrer tout le staff et mes futurs coéquipiers. J’aurai différents types de tests au début pour construire mon projet individuel, puis le travail commencera. J’ai discuté avec le staff et nous sommes sur la même longueur d’onde, les prochains mois seront consacrés au travail et à la progression. Mon objectif est d’être drafté dans le Top 10 en 2023, et grâce à mon éthique de travail, j’arriverais à convaincre une franchise de me choisir ».