Sidy Cissoko devient le premier Français à intégrer l’Ignite Team

Présent au dernier Hoop Summit de Portland, Sidy Cissoko (18 ans, 2m00) a semble-t-il bien apprécié son expérience américaine puisque l’espoir tricolore a décidé de quitter son cocon du Pays Basque pour aller tenter sa chance au sein de l’équipe fanion de la G-League, l’Ignite Team.

Sur les traces de Jalen Green, Jonathan Kuminga ou encore Dyson Daniels, MarJon Beauchamp et Scoot Henderson (avec qui il devrait donc faire équipe), Cissoko va traverser l’Atlantique pour faire monter sa cote en vue de la Draft 2023.

Vu à son avantage en LEB Oro, la deuxième division espagnole, cette saison, avec 11 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne en 23 minutes (à 42% de réussite aux tirs), Cissoko va tout simplement devenir le premier Français, et même le premier Européen à intégrer l’Ignite.

En plus d’un salaire non négligeable, Cissoko pourra donc se frotter à de nombreux joueurs qui peuvent prétendre à la Grande Ligue et il pourra également s’adapter au rythme et à l’aspect physique du jeu US et à la vie américaine en général.

En attendant, Cissoko devrait participer à l’EuroBasket des moins de 18 ans avec les Bleuets cet été. L’été passé, il avait déjà répondu à l’appel du drapeau à l’occasion du tournoi Euro Challengers où il avait tourné à 8 points, 3 rebonds et 3 passes en 22 minutes de moyenne.

Meneur de grande taille ou arrière polyvalent et athlétique, Cissoko a beaucoup de qualités et déjà un arsenal offensif intéressant pour son âge.

Crédits photo : FIBA