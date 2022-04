Un an après Josh Giddey, choisi en 6e position par le Thunder à la Draft 2021, Dyson Daniels sera le prochain Australien à rejoindre la NBA. L’arrière l’a annoncé à ESPN, et explique être prêt pour passer à la suite après une saison réussie avec la Team Ignite, en G-League (12 points, 7.1 rebonds, 5.1 passes, 2 interceptions).

« Je suis pleinement lancé dans le processus de la draft. Je me sens plus que prêt pour cette prochaine étape de ma carrière, et je suis excité par ce qui m’attend » explique-t-il.

Satisfait de sa saison à titre personnel, l’arrière espère avoir prouvé qu’il était apte à contribuer en NBA dès l’an prochain. « Mon année en G-League était un succès. J’ai beaucoup appris, sur moi et mon jeu. J’ai gagné en confiance, en apprenant de certains vétérans comme Pooh Jeter, Kevin Murphy et d’autres bons coaches » résume Dyson Daniels, invité au Rising Stars Challenge, avec ses coéquipiers Scoot Henderson et MarJon Beauchamp.

« Les franchises NBA ont vu que je pouvais défendre plusieurs postes, et que j’étais capable de dicter le jeu. Mon tir s’est amélioré, j’ai progressé sans le ballon, notamment dans mes coupes et en tant que shooter en ‘spot-up’. »

Bon partout sans vraiment exceller dans un domaine en particulier, Dyson Daniels dit s’inspirer d’arrières complets et polyvalents, comme Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic pour l’attaque, ou encore Mikal Bridges, Alex Caruso ou encore Lonzo Ball pour la défense. Considéré comme un « lottery pick » potentiel, il est actuellement classé à la 10e position du Top 100 des meilleurs joueurs de la promotion 2022 par ESPN.