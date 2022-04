Hoop Summit | La démonstration américaine

Les scouts et les GM NBA s’étaient donnés rendez-vous à Portland vendredi pour assister au Hoop Summit, cette sorte de All-Star Game des lycées, entre l’équipe U19 des Etats-Unis et une sélection des meilleurs joueurs étrangers de cette classe d’âge. Comme en 2019, date de la dernière édition, les Américains s’imposent, et plutôt dans les grandes largeurs : 102-80.

C’est pourtant la World Team qui avait pris le meilleur départ grâce à Tyrese Proctor et Jean Montero pour mener 13-5 puis 26-23 après dix minutes. Mais la richesse de l’effectif américain va ensuite faire la différence, et le rouleau compresseur va se mettre en route. C’est Cam Whitmore (Villanova) qui va sonner la charge avec ses dunks, pendant que Kyle Filipowski (Duke) fait le sale boulot sous les panneaux.

A la mi-temps, Team USA est passée devant (51-45), et la domination va se confirmer avec Whitmore qui trouve Dariq Whitehead (Duke) pour le 3-points qui donne 12 points d’avance (63-51). A l’entrée du dernier quart-temps, l’écart s’est stabilisé (74-64), et Nick Smith Jr (Arkansas) et Amari Bailey (UCLA) se chargent d’enfoncer la World Team avec un écart qui va atteindre les 22 points : 102-80.

C’était la 23e édition de ce rassemblement créé en 1995, et les Américains mènent 16 victoires à 7.