La MB.01 fait dans le bariolé

Puma continue de jouer sur la carte de l’originalité et de la singularité avec LaMelo Ball, présenté comme un Ovni venant d’une autre planète. Après la sortie en grande pompe de la MB.01 UFO LO, la MB.01 est de retour avec un modèle bien flashy intitulé « Be You ».

Puma reste dans le même style que la « Rick&Morty » avec des couleurs distinctes pour chaque chaussure, poussant un poil l’idée à l’extrême sur la « Be You », alliant une empeigne rouge à l’intérieur avec du vert clair d’un côté et un coloris « spatial » de l’autre.

Pour le reste, c’est un festival de couleurs, allant du violet au jaune en passant par du bleu ou du orange. Attention les yeux, la MB.01 « Be You » débarque le 29 juillet pour 125 dollars.

(Via SneakerNews)

—

