Un intérêt des Raptors pour Ben Simmons renouvelé ?

Les envies d’ailleurs de Kevin Durant et Kyrie Irving ont mis la NBA, et certains « free agents », en attente.

Logiquement, avec des Nets au bord de l’implosion, les équipes adverses se renseignent et Heavy.com assure que les Raptors pourraient tenter de mettre la main sur Ben Simmons, un joueur qu’ils avaient déjà essayé de récupérer lorsque l’Australien était encore bloqué à Philadelphie.

Ce ne serait d’ailleurs pas surprenant tant Masai Ujiri et sa franchise adorent ce profil de joueur polyvalent, capable de défendre sur quasiment tous les postes et de porter le ballon en attaque.

Le problème, évidemment, c’est déjà de savoir si Ben Simmons est transférable et surtout contre quoi…

Avec son année blanche, ses problèmes de dos et ses difficultés sur le plan mental, la cote du All-Star est au plus bas et un dirigeant évoque simplement un échange contre OG Anunoby, quelques joueurs de complément (Khem Birch, Malachi Flynn, Precious Achiuwa…) et quelques premiers tours de Draft. Toronto ne serait ainsi pas près à inclure Scottie Barnes, Fred VanVleet ou Pascal Siakam et on voit mal Brooklyn conclure un accord dans ces conditions.

D’autant que Ben Simmons et son club multiplient les messages rassurants sur sa santé, et même si le club veut l’échanger, autant attendre qu’il refoule les parquets pour en tirer davantage.