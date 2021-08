Feuilleton Ben Simmons : les Sixers ne donnent pas suite aux offres des Raptors et des Wolves

La question n’est pas de savoir « si » Ben Simmons va partir de Philadelphie, mais « quand ». C’est ce qu’ont expliqué des dirigeants de franchises concurrentes à The Athletic. Même si les Sixers sont disposés à garder leur meneur All-Star, le calme actuel ne serait qu’une « pause » avant que les discussions ne reprennent vraiment.

Ainsi on apprend que les dirigeants de Philadelphie ont eu des discussions poussées avec les Raptors et les Wolves, mais qu’ils n’ont pas donné suite. Pas un mot sur l’offre de Toronto, mais on peut imaginer que Pascal Siakam faisait partie du package. Ce qui ne résoudrait pas les problèmes à la mène des Sixers. Sauf si Fred VanVleet fait partie de l’offre.

Côté Wolves, on aurait proposé un package comprenant Malik Beasley, Jaden McDaniels et D’Angelo Russell, mais Minnesota aurait besoin d’une troisième équipe pour convaincre les Sixers.

Il faut rappeler que les Sixers avaient déjà refusé une offre des Pacers, et qu’ils avaient rapidement raccroché au nez des Cavaliers. Selon nos confrères, les dirigeants de Philly attendent d’en savoir plus sur l’avenir de Damian Lillard, qui resterait le piste idéale. En début d’année, ils avaient été tout proches de faire venir James Harden, et on imagine qu’ils ne veulent pas louper une autre superstar de ce calibre.