Rudy Gobert sur Joel Embiid : « J’aimerais le voir un jour avec le maillot de l’Équipe de France »

Trois jours après l’annonce de la naturalisation de Joel Embiid, qui peut désormais être sélectionné en Équipe de France, c’est l’un des cadres du vestiaire français qui s’est exprimé sur une possible arrivée du pivot de Philadelphie chez les Bleus. À savoir Rudy Gobert.

Et comme Moustapha Fall, un autre pivot du groupe tricolore, le nouvel intérieur des Wolves n’est clairement pas contre accueillir son homologue des Sixers dans la raquette de la France. Un positionnement de poids, donc…

« Un joueur comme Joel Embiid, il n’y en a qu’un seul dans le monde », lance-t-il ainsi, dans les colonnes du JDD. « Donc oui, j’aimerais le voir un jour avec le maillot de l’Équipe de France. C’est surtout au coach [Vincent Collet, ndlr] de prendre cette décision. Mais personne ne peut vraiment dire non à un talent comme lui. À partir du moment où ça colle à notre équipe, notre alchimie, nos principes de jeu et qu’il est prêt à s’y adapter, ça peut être une très belle arme pour nous. »

« Si Joel Embiid est sélectionné, il sera bien accueilli. »

Actuellement présent du côté de Saint-Quentin, pour son camp de basket, Rudy Gobert en a également profité pour confier que le cas Joel Embiid était déjà évoqué au sein du groupe de l’Équipe de France.

« On échange un peu sur le sujet, oui », reconnaît-il à ce propos. « On en a parlé avec Boris [Diaw, le manager général de la Team France Basket, ndlr]. « Je crois qu’il a consulté chaque joueur, ce qui est une bonne chose. On va voir si ça devient un peu plus réaliste ou pas, mais c’est intéressant d’avoir ce genre de débat. Et si Joel [Embiid] est sélectionné, bien sûr qu’il sera bien accueilli. Même si je ne peux pas parler au nom de tous les joueurs. »

Quant à Joel Embiid, qui ne s’est toujours pas exprimé depuis qu’il a été naturalisé Français, il a aussi pu s’entretenir par le passé avec Rudy Gobert, son potentiel futur compère dans le secteur intérieur tricolore…

« Avec Joel [Embiid], on a parlé de cette possibilité il y a quelques années déjà. Ce n’était pas encore concret, mais il m’avait dit qu’il aimerait bien jouer avec nous », rappelle le triple Défenseur de l’année, en guise de conclusion.

En NBA comme en sélection nationale, avec Karl-Anthony Towns et Joel Embiid, il se pourrait donc que Rudy Gobert n’ait pas fini de faire partie d’une raquette XXL…

À lire également : le Cameroun espère que Joel Embiid n’optera pas pour la France