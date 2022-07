Moustapha Fall sur Joel Embiid : « S’il est là, c’est sûr qu’il faut le prendre »

L’officialisation de la naturalisation de Joel Embiid fait couler beaucoup d’encre depuis mercredi.

Le Cameroun, par l’intermédiaire du président de la fédération et du sélectionneur, a notamment réagi à cette annonce et, désormais, c’est au tour d’un joueur de l’Équipe de France de donner son avis sur la situation. Et pas n’importe quel joueur, puisqu’il s’agit de Moustapha Fall, l’un des pivots des Bleus.

Ainsi, celui-ci fait partie des principaux concernés, car une arrivée du franchise player des Sixers aurait inévitablement des répercussions sur sa propre situation. En effet, comme Rudy Gobert est indéboulonnable dans l’esprit de Vincent Collet et que Victor Wembanyama est, à terme, appelé à être l’intérieur phare des Tricolores, il faudra bien évidemment « sacrifier » un poste 5 pour Joel Embiid, s’il venait à postuler clairement pour une place dans l’effectif français.

Autant dire que Moustapha Fall, comme Vincent Poirier ou Mam Jaiteh, a de grandes chances de reculer dans la hiérarchie de l’Équipe de France. Mais ça n’a visiblement pas l’air de trop l’inquiéter, bien au contraire.

« Je ne suis pas un gars qui se projette, donc je ne me prends pas du tout la tête avec ça », livre-t-il dans un premier temps, pour RMC Sport. « Mais s’il est là, c’est sûr qu’il faut le prendre. C’est un joueur qui peut être MVP tous les jours en NBA. Le voir jouer avec Rudy Gobert, ça peut être quelque chose, surtout que Vincent Collet aime jouer grand, il peut jouer avec deux postes 5 en même temps. [Joel] Embiid est capable de shooter aussi, donc même les postes 4 vont être impactés. »

En clair, Moustapha Fall fait passer les intérêts des Bleus avant les siens et, d’après lui, la victoire doit passer avant tout le reste. Peut-être même plus encore, quand un pays s’apprête à organiser une compétition planétaire comme les Jeux Olympiques.

« C’est sûr que je suis concerné », admet ensuite le pivot de l’Olympiakos, sans se voiler la face. « Au niveau de l’éthique, ça peut poser problème, parce que l’on ne fait jamais ça. Mais d’un autre côté, les règles sont les règles, donc on joue selon les règles. S’il est là, il faudra faire avec. C’est la loi du sport : s’il y a meilleur que toi, il joue. C’est simple. »

Médaillé d’argent avec la France il y a un an, aux J.O. de Tokyo, Moustapha Fall est aujourd’hui la troisième rotation de Vincent Collet au poste 5, derrière Rudy Gobert et Vincent Poirier. À 30 ans, il tentera de faire partie de la liste de 12 joueurs sélectionnés pour l’Euro 2022, composant notamment avec la concurrence de Mam Jaiteh (voire Victor Wembanyama).

