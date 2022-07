Le Cameroun espère que Joel Embiid n’optera pas pour la France

C’est sans conteste l’information de la semaine : officiellement naturalisé Français, Joel Embiid peut désormais prétendre à une sélection en Équipe de France. Une nouvelle qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir dès qu’elle est tombée et elle devrait assurément continuer de faire parler à l’avenir.

Mercredi, dans les colonnes de l’Équipe, c’est en tout cas le sélectionneur du Cameroun, Sacha Giffa, qui a été l’un des premiers à s’exprimer sur la naturalisation du pivot des Sixers. Et celui-ci se montre plutôt compréhensif.

« Je pense qu’il a des raisons personnelles, c’est pour ça qu’il a choisi la nationalité française, mais la porte reste ouverte », déclare l’assistant de… Vincent Collet à Boulogne-Levallois. « Le jour où il se sent prêt, on est là. Avec le réservoir que l’on a, c’est un fer de lance, notre meilleur joueur. Mais l’équipe du Cameroun est obligée d’avancer sans lui et on fait avec. »

L’Afrique doit conserver ses pépites

Dans le même temps, Sacha Giffa ne peut pourtant pas cacher sa déception de ne potentiellement jamais pouvoir associer une paire Joel Embiid — Pascal Siakam dans la raquette camerounaise.

« Avec tout ce que l’on voit en ce moment avec le basket africain, on ne doit pas perdre nos pépites, elles doivent rester sur le continent, le faire briller », explique-t-il. « Quelle équipe européenne a deux intérieurs dans le Top 20 NBA ? Je n’en vois pas [si ce n’est la Lituanie, ndlr]. Alors que le Cameroun a ça. Avec les éléments qui évoluent à l’université, ceux qui se sont fait drafter [Christian Koloko, ndlr] et les joueurs en Europe, on peut vraiment avoir une très, très belle équipe. »

« Il n’a pas dit qu’il souhaitait jouer avec [la France]. Il est encore Camerounais. »

Malgré tout, le sélectionneur du Cameroun va continuer d’espérer que Joel Embiid préfère plutôt défendre les couleurs des Lions indomptables à celles des Bleus…

« On va continuer de travailler, quoi qu’il arrive », annonce ainsi Sacha Giffa. « Maintenant, c’est son choix personnel. Peut-être qu’il va nous rejoindre plus tard, c’est ce que l’on espère. Mais si tous les talents font ça, c’est triste pour le continent africain. »

Un sentiment que partage d’ailleurs Samuel Nduku, le président de la fédération camerounaise, comme confié chez l’Équipe.

« Pour le basket, pour l’instant, ça ne change rien », lance-t-il, au sujet de la naturalisation de Joel Embiid. « Il est encore libre de prendre la nationalité américaine. Il a la nationalité française mais, pour l’heure, il n’a pas dit qu’il souhaitait jouer avec eux. Il est encore Camerounais. »