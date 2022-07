Pour Tony Parker, Victor Wembanyama est incomparable

Le récent changement de club de Victor Wembanyama a beaucoup intéressé les Américains. Et pour cause, le nouveau joueur de Boulogne-Levallois est attendu au sommet de la Draft 2023 et une grande partie des équipes NBA aura les yeux sur lui durant la saison 2022/2023.

Bien placé pour évoquer cette pépite du basket français (18 ans), Tony Parker est venu en parler sur ESPN.

« Humainement, c’est un super gamin », explique le patron de l’Asvel, le club où Wembanyama évoluait cette saison. « Il est très, très talentueux. C’est difficile de savoir jusqu’où il peut aller. Il n’a pas de limites et c’est ça qui est beau. C’est également ça qui explique que chaque GM de la NBA pense qu’il sera le premier choix de la prochaine Draft. »

Au petit jeu des comparaisons, qui fleurissent pour chaque futur rookie, l’ancien meneur de jeu des Spurs n’a pas vraiment de réponse à donner…

« Il peut faire ce qu’il veut. Quand les gens me demandent de le comparer à quelqu’un, je réponds que je ne sais pas. Il est assez unique. Il court et shoote comme un extérieur mais il fait 2m19. Son envergure est phénoménale. De plus, il veut gagner et son mental est excellent. Il veut être le meilleur et c’est le plus important. »