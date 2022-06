Officiel : Victor Wembanyama rejoint Boulogne-Levallois !

Annoncé puis confirmé par Tony Parker, qui ne comprend pas cette décision, le départ de Victor Wembanyama de l’ASVEL vers Boulogne-Levallois est désormais officiel, indique ESPN.

À 18 ans, tout juste auréolé de son premier titre de champion de France, il va ainsi découvrir une troisième équipe en Betclic Elite, après Nanterre et l’ASVEL, donc. Convoité de toute part, que ce soit dans l’Hexagone (Paris Basketball), aux États-Unis (Ignite Team), en Australie ou en Espagne (Barcelone et Real Madrid), le Français rejoint finalement les Metropolitans pour un contrat de deux ans (la première année garantie et la deuxième année en option).

Avec Boulogne-Levallois, Victor Wembanyama pourra bénéficier d’un plus gros temps de jeu et de plus grosses responsabilités, sous les ordres d’un certain Vincent Collet, sélectionneur de longue date de l’Équipe de France. Dès 2023, il devrait ensuite s’envoler pour la Draft NBA, où il est attendu en première position depuis de nombreuses années maintenant.

En Betclic Elite, l’intérieur tricolore tournait cette saison à 9.4 points, 5.1 rebonds et 1.8 contre de moyenne avec l’ASVEL (sur 18 minutes). Un changement osé collectivement, mais qui doit lui permettre de monter en puissance individuellement, avant de partir pour les États-Unis…