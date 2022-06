Tony Parker ne comprend pas la décision de Victor Wembanyama

Comme annoncé plus tôt dans la journée, Victor Wembanyama va donc quitter l’Asvel, visiblement pour Boulogne-Levallois d’après les dernières informations de l’Équipe.

Une décision importante pour le club, sacré champion de France il y a quelques jours seulement, qui avait construit tout un projet autour du jeune pivot, afin de le porter jusqu’à la Draft en 2023.

Tout cela s’arrête au milieu du chemin, après une saison seulement, ce qui déçoit logiquement le président Tony Parker, qui s’exprime dans les colonnes de nos confrères.

« Le premier sentiment, le mot qui domine, c’est « dommage ». Franchement, c’est un bon gamin. Il a vraiment une bonne attitude et c’est dommage qu’il ne nous ait pas donné l’opportunité de poursuivre. On était parti sur un projet de deux ans, on avait construit le truc sur deux ans et la saison prochaine, on allait passer à la vitesse supérieure et tout faire pour lui sur l’année 2. En plus, on gagne un titre, lui prend toute l’expérience, ce qui est capital quand tu es un compétiteur. Après, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il réussira de toute façon. Mais c’est vraiment dommage pour nous. »

Même si une blessure a gâché sa première saison, Wembanyama devait monter en puissance dans la seconde. C’est pourquoi « TP » est encore plus frustré par ce départ, qui est incompréhensible à ses yeux.

« Je ne comprends pas. Mais après, je respecte sa décision. Je ne comprends pas parce que nous, on l’aurait fait jouer 30 minutes par match de toute façon la saison prochaine. C’était le plan, lui donner des responsabilités et qu’il grandisse. C’est ce qu’on lui avait promis. C’est pour cela que je ne comprends pas. […] Si je reprends les mots de Victor, il a dit que l’on n’avait rien à se reprocher. Le club n’a rien à se reprocher, je n’ai rien à me reprocher. Le club a tout mis en place pour lui. C’est juste qu’au niveau du jeu, il pense pouvoir faire mieux ailleurs. »