Victor Wembanyama et l’Asvel, c’est déjà terminé !

En NBA, on parlerait de « player option », et selon l’Equipe, Victor Wembanyama a activé sa clause de sortie pour quitter l’Asvel, qui vient de remporter le championnat de France après une finale épique face à Monaco.

Blessé, le jeune intérieur n’a pas participé à cette conquête du titre, et à un an de rejoindre la NBA où toutes les franchises rêvent de lui, il a donc décidé de changer de projet. Même si des équipes d’Euroleague pensent à lui, tous les regards se tournent vers Paris puisque Wembanyama aurait l’intention de se rapprocher des siens avant de partir outre-Atlantique. Deux solutions : Paris Basketball ou Boulogne-Levallois. Deux clubs où il pourrait profiter d’un gros temps de jeu, tout en poursuivant sa formation.

En attendant de connaître son choix, sans doute dans la journée, c’est un affront pour Tony Parker puisque le président de l’Asvel était déterminé à le conserver : « Nous attendons sa réponse et j’espère qu’elle sera positive », avait déclaré TP. « Nous voulons absolument le garder. Nous voulons tout construire autour de lui. Tout sera construit autour de lui la saison prochaine, donc j’espère qu’il restera ».

A 18 ans, Wembanyama tournait cette saison à 9,4 points et 5,1 rebonds en 18 minutes, et il est le grand favori pour être choisi en numéro 1 de la Draft 2023.