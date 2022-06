Tony Parker veut construire l’Asvel autour de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama en serait encore à l’heure de la réflexion au sujet de son avenir d’après Le Progrès. Entre une deuxième saison à l’Asvel ou un retour sur Paris pour évoluer au Paris Basketball, son cœur balancerait encore, et ce même si la date-butoir de la clause de sortie était fixée au dimanche 26 juin sur son contrat.

De son côté, Tony Parker a exprimé sa volonté de voir le possible premier choix de la Draft NBA 2023 rester à Lyon-Villeurbanne, assurant que le joueur formé à Nanterre disposerait de plus de responsabilités.

« Tout sera construit autour de lui la saison prochaine »

« Nous attendons sa réponse et j’espère qu’elle sera positive », a déclaré TP après le troisième titre consécutif de champion de France décroché par le club rhodanien. « Nous voulons absolument le garder. Nous voulons tout construire autour de lui ».

Toutes proportions gardées, à l’instar du PSG avec Kylian Mbappé, Tony Parker compte en faire un élément central de son effectif, argument ultime pour tenter de le garder : « Tout sera construit autour de lui la saison prochaine, donc j’espère qu’il restera ».

Le président de l’Asvel sait aussi que la belle saison de son club attire les convoitises, et que celles-ci ne se limiteront pas au plus grand espoir du basket européen. « Nous allons être pillés. Quand vous faites une bonne saison, c’est clair que vous êtes pillés. Nous allons perdre des joueurs majeurs comme Elie Okobo et Chris Jones », a-t-il ajouté. Il lui reste désormais à croiser les doigts pour que Victor Wembanyama ne soit pas le troisième sur la liste.