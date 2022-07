John Wall : « Beaucoup de personnes ont oublié qui je suis »

« Beaucoup de personnes ont oublié qui je suis, mais il ne faudra pas longtemps pour les réveiller. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que John Wall a d’ores et déjà activé le mode revanchard et qu’il a surtout hâte de retrouver la compétition, plus d’un an après son dernier match officiel. C’était le 23 avril 2021 (27 points et 13 passes), à l’occasion d’un duel entre les Rockets et… les Clippers.

Des Clippers qui, quinze mois plus tard, ont justement accepté de bien vouloir relancer la carrière du quintuple All-Star, tombé dans l’oubli depuis plus de trois ans. En cause : ses deux grosses blessures à la hanche puis au tendon d’Achille entre 2018 et 2019, ainsi que sa mise au placard à Houston en 2021/22.

Le nouveau matelot des Clippers

À désormais 31 ans, John Wall doit donc refaire ses preuves dans la ligue et c’est à Los Angeles qu’il a choisi de s’installer pour les deux prochaines années (et 13 millions de dollars), après avoir négocié un buyout dans le Texas.

« C’est une organisation de premier plan », répond-il, quand on lui demande de justifier le choix de sa nouvelle équipe. « Il y a de super joueurs ici, de super coéquipiers, de super mecs. Je vais avoir la possibilité de jouer avec Kawhi [Leonard] et j’ai la sensation qu’il y a une super culture, ce que je recherchais. Je vais aussi avoir l’opportunité de jouer avec des joueurs qui me permettront de me mettre en retrait et de développer mon jeu [différemment], tout en les aidant [à gagner]. »

Satisfait de ne « pas être Batman tous les soirs pour que les Clippers gagnent », John Wall était encore capable de tourner à 20.6 points, 3.2 rebonds, 6.9 passes et 1.1 interception de moyenne en 2020/21. Des statistiques correctes, quoique ternies par sa maladresse (seulement 40% aux tirs et 32% à 3-pts), au sein d’une franchise qui était alors en route vers le pire bilan de NBA.

Mais pour la première fois de sa carrière, le N°1 de la Draft 2010 va découvrir un nouveau rôle : celui de lieutenant (de luxe), forcé de se mettre au service du collectif et de la paire Kawhi Leonard — Paul George. Sans pour autant déroger à ce qui a toujours fait sa force dans la ligue, c’est-à-dire porter la balle, provoquer et créer des différences.

« Ils veulent toujours que je sois moi-même, que je sois agressif, que je prenne mes shoots ouverts », explique-t-il à ce sujet. « Je pense que, parfois, des équipes seront focalisées sur Kawhi [Leonard] et Paul [George], ce qui me donnera l’opportunité de prendre le jeu à mon compte. Ça devrait être amusant. »

Rebondir après une période très délicate

Sur le papier, le mariage entre John Wall et Los Angeles a tout pour fonctionner et le meneur vétéran ne peut que se montrer optimiste au moment d’évoquer l’exercice 2022/23.

« Vous verrez, tout le monde verra », prévient-il une nouvelle fois, quand on l’interroge sur ses attentes pour la saison prochaine. « Je sais que beaucoup de personnes disent que [je parle beaucoup], mais je sais aussi ce que j’ai traversé ces trois dernières années. »

John Wall fait ici référence à la perte de sa mère et de sa grand-mère, un épisode « dévastateur » à ses yeux. Physiquement et psychologiquement blessé, il est donc passé par « la période la plus sombre » de sa vie. Même si cette épreuve a au moins eu le mérite de « démontrer à quel point [il est] solide ».

Et comme il le dit finalement très bien, « tout ce que [veut] » désormais John Wall, « c’est jouer » au basket. Son « sanctuaire », comme il l’appelle d’ailleurs. En profitant notamment des matchs en antenne nationale avec les Clippers pour se rappeler au bon souvenir de ceux qui l’ont déjà enterré. Plus particulièrement ceux qui auront lieu face au voisin angeleno…

« Ça va être une belle bataille et je pense surtout que ce sera une superbe opportunité pour moi », estime-t-il ainsi, concernant le derby de L.A. « Beaucoup de personnes pourront me voir jouer à la TV, avec Kawhi [Leonard] et tous les gars, car [les Lakers] ont beaucoup de matchs [en antenne nationale] et parce que j’adore être sur scène. Quand les lumières brillent, c’est le meilleur moment pour performer, donc je suis excité par ça. »