John Wall : « Je n’ai pas à être Batman tous les soirs pour que les Clippers gagnent »

On n’a plus revu John Wall sur les parquets NBA depuis le 23 avril 2021. Il finissait alors sa saison à Houston avec 20.6 points et 6.9 passes de moyenne et, plus d’un an après, le voilà désormais aux Clippers, une franchise qui visera le titre la saison prochaine.

L’ancien meneur de jeu All-Star, qui aura 32 ans en septembre, est évidemment ravi de rejoindre une telle écurie et surtout de ne pas être la première option en attaque, comme il l’était à Washington.

« Je n’ai pas à être le meilleur chaque soir, je n’ai pas à être Batman tous les soirs pour qu’on gagne », explique-t-il à ESPN. « C’était le but ultime pour moi à ce moment de ma carrière : ne pas être Batman chaque soir pour espérer gagner. Avec notre équipe, tout le monde peut être Batman. Et je n’ai pas besoin d’être le John Wall de 2016, de porter l’équipe. Il manquait un meneur de jeu à Los Angeles et c’est une situation idéale pour moi. »

« Je n’aurai pas le meilleur défenseur sur le dos chaque match comme c’était le cas dans ma carrière »

Après tout, peut-il vraiment redevenir le joueur qu’il était en 2016 et 2017, quand il était parmi les meilleurs meneurs de la ligue et qu’il brillait en playoffs ? Il l’assure, mais sait aussi que l’attention sera concentrée sur Kawhi Leonard et Paul George.

« J’ai toujours mon arsenal de 2016. Mais je n’ai joué que 40 matches en deux ans. Notre équipe va être compliquée à défendre, et je suis content car je n’aurai pas le meilleur défenseur sur le dos chaque match comme c’était le cas dans ma carrière. Donc ce sera le troisième meilleur face à moi. Bonne chance à lui ! »

Wall l’a dit : il n’a joué que 40 matches depuis 2019. On peut même rappeler que, touché par les blessures, il n’a que 113 rencontres dans les jambes depuis la fin de saison 2016/2017… C’est très, très peu. Cette arrivée aux Clippers sonne peut-être comme un tournant, pour réussir une fin de carrière plus aboutie.

« J’ai bossé dur quotidiennement pour revenir et avoir ma place dans la ligue. Ces trois dernières années ont été les pires de ma vie. Peu de gens se rendent compte de ce que j’ai traversé : j’ai perdu ma mère, ma grand-mère, je me suis rompu le tendon d’Achille. J’ai traversé tout ça et j’ai essayé de me trouver. »