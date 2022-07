Fracture du poignet pour Ousmane Dieng

Il sortait de son meilleur match de la Summer League, avec 12 points contre les Kings, mais c’est déjà terminé.

Ousmane Dieng s’est fracturé le poignet droit et va ainsi manquer les derniers instants de la ligue d’été, qui touche à sa fin dimanche de toute façon, avec la finale entre New York et Portland.

La franchise d’Oklahoma City précise que, malgré cette blessure, le rookie français sera prêt pour le training camp. Il aura donc joué deux matches à Las Vegas, finissant avec 11 points et 6.5 rebonds de moyenne. Avant cela, il avait disputé trois matches à la summer league de Salt Lake City pour 7.3 points de moyenne.