Titulaire, Ousmane Dieng a séduit

Alors que Josh Giddey a été autorisé à lever le pied après avoir dominé son sujet lors des ligues d’été de Salt Lake City et Las Vegas avec 13 points, 6 rebonds et 9 passes de moyenne, le Thunder a enfin pu donner plus de latitudes à son nouveau rookie Frenchy, Ousmane Dieng (2m08, 98kg).

C’est ainsi que l’ailier français de 19 ans a pu se libérer pour réaliser son meilleur match de l’été, avec 12 points et 7 rebonds, le tout à un efficace 5/8 aux tirs dont 1/2 de loin.

Laissé au repos face à Orlando le match précédent, Dieng était titulaire pour la première fois et, sous les yeux de son compatriote Théo Maledon présent à Vegas, il avait de l’énergie à revendre, enchaînant layup après appuis décalés (le fameux « Euro Step ») et 3-points en stepback.

« J’ai trouvé qu’Ous avait été très bon », a apprécié Kameron Woods, le coach du Thunder dans l’Oklahoman. « Je pense même qu’il a été bon sur les trois derniers matchs, simplement parce qu’il est bien entré en jeu. Il a tellement de taille, et un tel feeling pour le jeu. »

A 4/24 à 3-points sur ses quatre premières apparitions sous la tunique du Thunder, Dieng avait du mal à trouver son rythme dans un rôle d’ailier au large, de joueur sans ballon. Mercredi soir, il a retrouvé plus d’actions où il portait le cuir et pouvait à son tour initier le mouvement en attaque.

Replacé en créateur, Dieng a visiblement été plus à l’aise, en profitant pour délivrer une passe après rebond sur la transition pour un gros dunk d’Eugene Omoruyi, salué par Sam Presti et Mark Daigneault dans les travées du Thomas & Mack Center.

« On peut voir qu’il est en train de gagner en confiance », souffle quant à lui Jalen Williams.

Depuis ses débuts hésitants à 10 points, mais à 4/15 aux tirs, puis deux matchs à 6 points et 5 rebonds avant une autre sortie à 10 points (mais à 4/12 aux tirs cette fois), Dieng commence juste à sortir de sa coquille sur la scène NBA.