Summer League | Les Knicks et les Blazers en finale

Après la dernière journée du premier tour de la summer league de Las Vegas, on connaît l’affiche de la finale qui aura lieu dimanche, et elle mettra aux prises les Knicks aux Blazers. Les deux formations, qui se sont affrontées en milieu de semaine, terminent avec un bilan de 3 victoires et 1 défaite. Cinq autres équipes terminent avec le même bilan (Raptors, Bucks, Celtics, Bulls et Thunder), mais les Knicks et les Blazers affichent le meilleur point-average avec +11.8 points pour New York, et +8.2 pour Portland.

La finale aura lieu dimanche à 21h00 heure française, et les Knicks sont emmenés par un trio de « sophomores » avec Quentin Grimes, Miles McBride et Jericho Sims. Le premier n’a jamais inscrit moins de 22 points dans les quatre rencontres, et il cumule aussi 4.5 rebonds et 4.2 passes de moyenne. A ses côtés, McBride tourne à 16.8 points et 2.5 interceptions par match. Quant à Sims, il est carrément en double-double avec 11.3 points, 10.2 rebonds et 1.2 contre/m.

Côté Portland, le « sophomore » Keon Johnson est le plus en vue avec 17.3 points de moyenne, épaulé de Trendon Watford (12.3 points), du rookie Jabari Walker (12.0 points) et de Brandon Williams (11.3 points).

Lundi, avec Richard Jefferson comme arbitre, les Blazers s’étaient imposés 88-77 face aux Knicks, et il faut savoir que New York n’a jamais remporté la Summer League de Las Vegas de son histoire.