Arbitre d’un soir, Richard Jefferson raconte cette expérience inédite

« Je n’ai jamais obtenu ce coup de sifflet une seule fois dans ma carrière ! », a blagué Richard Jefferson en s’adressant à ses collègues de la télévision. La nuit passée, l’ancien champion NBA a momentanément quitté son poste de commentateur pour arbitrer le second quart-temps de la rencontre entre les Knicks et les Blazers.

Une brève « reconversion » rarissime pour un ancien joueur de la grande ligue. « Je ne voulais pas le faire. La NBA m’a demandé si j’étais intéressé. J’ai énormément de respect pour les arbitres, l’importance qu’ils ont pour le jeu, et j’ai toujours traité chacun d’entre eux comme tel », raconte-il à ESPN.

Le champion NBA 2016 avec les Cavs s’est pourtant laissé tenter parce que c’était l’occasion, comme il l’a dit, d’acquérir « une quantité énorme de connaissances sur notre jeu, en suivant des cours avec les meilleurs arbitres du monde […] Plus j’ai d’informations, plus je suis renseigné comme commentateur. »

L’ancien joueur des Nets, Spurs ou Warriors a ainsi suivi des heures d’instruction pour officier sur cette séquence de dix minutes, étudiant des vidéos avec d’autres arbitres et des cadres de la ligue. Il a appris la terminologie utilisée par les officiels, ainsi que les responsabilités incombant à chacun des trois membres de l’équipe d’arbitrage.

Punaise, ça va vite !



« C’est incroyable car j’adore le basket et j’aime en parler. J’ai l’opportunité d’apprendre une toute nouvelle facette du jeu. C’est un peu mon rêve, en tant qu’accro au basket, de m’asseoir là et de voir comment les arbitres fonctionnent, comment ils parlent, agissent et travaillent ensemble. Ce genre de choses est tellement bénéfique pour moi », dit encore l’ancien ailier qui a reçu des messages de nombreux officiels (Bob Delaney, Scott Foster, Zach Zarba…).

Son sentiment après avoir enfilé son maillot gris et noir au numéro 77 ? « Honnêtement, c’est une des choses les plus difficiles que j’ai eues à faire. Monty McCutchen (ndlr : vice-président principal du développement et de la formation des arbitres de la ligue) et son équipe m’ont fait un super cours en accéléré, mais punaise, ça va vite. »

Sur une tentative à 3-points d’un joueur, il a par exemple oublié de lever le bras pour le signaler et n’a pas non plus réagi lorsque le tir est rentré sous ses yeux ! « J’étais tellement fier ça, je me suis dit : ‘Je suis bien placé, c’est génial !’ », en rigole-t-il en revoyant les images. Il a également fait une erreur sur son tout premier coup de sifflet avec une sortie de balle sifflée en faveur du mauvais camp. Sa collègue a dû revenir sur sa décision…

Richard Jefferson just blew his first call as a ref, much to the delight of everyone in attendance pic.twitter.com/7Cic54Ox6Y — Cooper Halpern (@CooperHalpern) July 12, 2022

Lorsqu’on demande à Monty McCutchen si « RJ » a gagné le droit de siffler un quart-temps supplémentaire, le responsable répond : « Pas ce soir ! Mais on pourra y penser à l’avenir ! » Avec le sourire, Richard Jefferson promet alors qu’il reviendra à la prochaine Summer League pour faire mieux que ce premier essai.