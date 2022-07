Une intersaison pleinement réussie pour les Bucks

Si les Bucks, alors champions en titre, se sont fait sortir au deuxième tour des playoffs par les Celtics, les dirigeants de la franchise du Wisconsin n’ont pas paniqué pour autant.

Pour Jon Horst, le GM de Milwaukee, il n’était pas question de tirer la sonnette d’alarme et de procéder à un grand chambardement. D’autant qu’ils ont rendu les armes sans Khris Middleton, All-Star et champion olympique.

« La priorité était de garder notre groupe intact »

Non, les Bucks vont simplement en reprendre pour un tour, avec Brook Lopez et Khris Middleton pleinement de retour et une armada toujours plus féroce autour de leur leader grec et double MVP, Giannis Antetokounmpo.

« La priorité était de garder notre groupe intact », avance Horst dans The Athletic. « Ce n’est vraiment pas facile à faire. Même si on regarde en arrière sur les deux dernières années, on a été capable de prolonger plusieurs gars et les garder avec nous : Brook, Khris, George, Bledsoe, Jrue, Bobby, Pat… C’est plus difficile que les gens ne le pensent, parce que ce sont de très bons joueurs qui jouent pour une très bonne équipe. Mais ils sont demandés sur le marché ! C’est la free agency. En fin de compte, ils nous ont choisi nous, que ce soit en prenant leur option ou en négociant un nouveau contrat. Ils nous choisissent autant qu’on leur court après. »

Avec Bobby Portis et Pat Connaughton, et dans une moindre mesure Serge Ibaka, Jevon Carter ou encore Wes Matthews, qui ont tous prolongé leur bail bien volontiers à Milwaukee, les Bucks peuvent clairement jouer la carte de la continuité dans leur jeu. Avec des vétérans qui connaissent la chanson et qui ont faim de titres.

« Ça signifie tellement pour nous parce que ça veut dire qu’ils ont accepté de faire partie de notre culture, de notre noyau dur. On sait que c’est aussi parce qu’ils ont la chance de jouer avec Giannis, évidemment. C’est l’assurance de jouer à haut niveau mais aussi de faire partie de notre communauté. On pense vraiment que nos joueurs veulent légitimement prendre part à la franchise, et qu’ils aiment vivre à Milwaukee, sinon, ils auraient pris d’autres décisions. Ils ont le choix, croyez-moi. »

En l’occurrence, la seule véritable recrue des Bucks à l’intersaison, c’est Joe Ingles, en provenance de Portland (où il n’aura donc pas joué le moindre match). Le vétéran australien est encore en pleine rééducation après sa blessure aux ligaments croisés du genou gauche. Jon Horst ne lui a mis aucune pression.

« Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Ce sont les ligaments croisés, une blessure importante, difficile à prédire. On sait que rien n’est sûr mais on table sur un retour en décembre ou janvier. Mais l’autre facteur, c’est de savoir si on a vraiment besoin de Joe en saison régulière. On ne va rien précipiter, on va toujours voir le long-terme avec lui car on le voit avec nous au-delà de cette saison. On sera patient. »

« On a une équipe qui se connaît et qui a le potentiel pour être encore bien meilleure, et différente ! »

En attendant le retour aux affaires de l’ancien du Jazz, c’est le rookie MarJon Beauchamp qui sera probablement le récipiendaire de quelques minutes sur les postes extérieurs en sortie de banc. Le GM de Milwaukee voit beaucoup de potentiel en son dernier choix de Draft. Mais il estime aussi qu’il y a encore de la marge de progression en interne.

« On a ajouté un choix de Draft et je crois que MarJon pourra avoir un impact sur l’équipe et peut-être immédiatement. Il va devoir gagner son temps de jeu mais il va nous aider. Jevon [Carter] était arrivé pour la fin de saison, et on avait fait quasiment toute la saison sans Brook, ce qui avait permis à Bobby [Portis] et Grayson [Allen] de grandir. On a une équipe qui se connaît et qui a le potentiel pour être encore bien meilleure, et différente ! Je pense que Grayson sera encore meilleur avec le temps. Bobby va encore progresser. On va avoir Brook toute la saison, et puis Joe [Ingles] est aussi une grosse recrue pour nous. »

Plutôt très satisfait de son intersaison, Horst est serein pour la saison à venir des Bucks. La sortie précipitée des playoffs au printemps dernier ne devrait être qu’un accroc. Un accident de parcours. Sans conséquence pour la suite.

« Construire une équipe est difficile à faire chaque année. Au rythme où va notre business, on est forcé de le faire dans une petite fenêtre de temps, et il y a beaucoup de concurrence pour les gens qu’on recherche. Beaucoup de décisions à prendre dans des temps très courts. Je suis vraiment fier de notre groupe et comment on arrive à former l’équipe collectivement. On a le meilleur joueur du monde. On a un excellent staff. On a d’incroyables stars autour de Giannis avec un gros noyau dur. Ça nous donne un certain niveau de confiance. »

Malheureux avec les blessures la saison dernière, les Bucks espèrent bien pouvoir compter sur l’intégralité de leurs forces en présence. Et, si tel est le cas, la concurrence va encore souffrir face à Giannis, Jrue, Khris, Brook et tous les autres…

« On a gagné le plus de matchs en playoffs et en saison régulière cumulés sur les quatre dernières années », assène Horst en conclusion. « On a un très bon groupe, un groupe établi. On veut qu’il dure le plus longtemps possible à haut niveau. On va encore faire partie des meilleures équipes lors de la prochaine saison régulière, et on aura une chance d’aller loin en playoffs. Avec un peu de chance, de la santé surtout… On verra, mais je peux vous dire que j’aime notre position. Je suis fier de notre groupe et ce qu’il a réussi à accomplir. »