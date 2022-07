Pat Connaughton prolonge déjà aux Bucks

Alors qu’il avait déjà activé sa « player option » pour rester aux Bucks et toucher 5.7 millions de dollars, Pat Connaughton vient d’être récompensé d’une belle prolongation de contrat : 28.5 millions de dollars sur trois ans. C’est ce qu’ont annoncé ses agents à ESPN, et c’est une bonne surprise pour le joueur, et c’est un bon rapport qualité/prix pour Milwaukee.

Auteur de sa meilleure saison en carrière, à 9.9 points de moyenne à 39.5% de réussite à 3-points, l’ancien Blazer avait choisi de ne pas tester le marché, et ses dirigeants ont estimé qu’il faisait partie du noyau dur de l’équipe. La direction a d’ailleurs prolongé d’autres éléments comme Bobby Portis, Wes Matthews ou encore Serge Ibaka et Jevon Carter.

Sous contrat jusqu’en 2026

En mai, Connaughton avait expliqué son attachement à Milwaukee, et sa volonté de s’inspirer de Portis qui a fait des sacrifices financiers pour rester avec les champions NBA 2021.

« Je sais que lorsqu’on est en NBA, on ne dispose que d’un temps limité. C’est différent et unique par rapport à d’autres professions. C’est un laps de temps plus court. C’est un business. Les gars veulent gagner le plus d’argent possible pendant cette période, parce qu’elle est courte et qu’ils ont le reste de leur vie à vivre et une famille à faire vivre », expliquait-il le mois dernier. « Mais j’essaie de voir les choses un peu différemment, de voir d’autres choses que la valeur monétaire que cela peut apporter. Se battre pour le titre, jouer aux côtés de gars comme Giannis, Jrue et Khris, pour Coach Budenholzer et nos propriétaires. Je pense qu’ils ont fait un très bon travail ici à Milwaukee pour créer une culture familiale et c’est quelque chose qui m’a toujours intéressé ».