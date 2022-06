MarJon Beauchamp ému aux larmes après sa sélection

Avant d’arriver en NBA, MarJon Beauchamp a dû emprunter plusieurs chemins de traverse. Et c’est peu dire…

Après avoir fréquenté quatre lycées différents, un « Community College » et la G-League l’an passé, Beauchamp est enfin arrivé en Terre Promise.

Drafté en 24e choix par les Bucks, Beauchamp a enfin pu laisser éclater ses émotions. Et Dieu sait qu’il en avait à l’intérieur…

« Beaucoup de choses se bousculaient dans ma tête. J’avais l’impression de traverser toutes les phases de ma vie. Je revoyais tout ces sacrifices pour en arriver là. Je me sens tellement chanceux. Je suis prêt à grandir et devenir un grand joueur en continuant à travailler. C’est tout ce que je sais faire : bosser. »

Visiblement ému au micro d’ESPN pour une interview dans la foulée de sa montée des marches, Beauchamp était également à fleur de peau quand il a reçu le coup de fil de Jon Horst, le GM des Bucks, juste après avoir été intronisé dans le monde pro de la NBA.

« J’aime cette persévérance et cette part d’adversité qui font partie de son histoire et de son identité, et puis son bonheur, son courage et son état d’esprit malgré ces circonstances difficiles », explique Horst dans le Washington Post. « C’est ça qui a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. » « Le basket universitaire est difficile mais la G-League est un tout autre niveau » Connu pour ses qualités athlétiques et sa polyvalence défensive, dont une envergure à 2m16, Beauchamp va débarquer à Milwaukee, dans une franchise qui vient de perdre son titre au profit des Warriors cette saison. De quoi envisager son début de carrière sereinement, entouré de All-Stars comme Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ou encore Jrue Holiday et Brook Lopez.

« J’ai hâte. Jouer avec un des plus grands joueurs de l’histoire et dans une grande équipe, ça va être énorme pour moi. D’apprendre de tous ces vétérans, d’apprendre de Khris Middleton. Je vais devenir l’un d’entre eux, c’est mon plan : apprendre et continuer à progresser. »

Avec ce 24e choix, les Bucks étaient à l’affût d’une bonne affaire, une « steal », et Beauchamp semble en être une. Lui, le gamin de Yakima qui a déjà tapé dans l’oeil de LeBron James et qui était invité au dernier All Star Weekend pour le match des rookies (Rising Stars Challenge pour être précis).

Passé au travers des mailles du filet universitaire, Beauchamp a été relancé par Rod Strickland, l’ancien meneur All Star devenu recruteur pour la G-League (mis sur la piste par Jamal Crawford), qui lui a proposé d’intégrer l’équipe du Ignite. Depuis, Beauchamp a retrouvé sa voie vers les sommets.

« Le basket universitaire est difficile mais la G-League est un tout autre niveau », conclut Horst. « Il a déjà joué face à des joueurs de niveau NBA et des pros à de nombreuses reprises. Il a bien progressé toute la saison pour trouver ses situations préférentielles, son rythme et sa confiance. On a un paquet de joueurs compétitifs dans l’équipe et je pense qu’il va parfaitement s’intégrer. »