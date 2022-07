Luka Doncic se prépare à un Euro très relevé

De passage à Paris pour le Quai 54, remporté par la Fusion où évoluait notamment Yoan Makoundou après ses workouts en NBA, Luka Doncic a pu prendre du bon temps dans la capitale parisienne aux côtés de Zion Williamson, l’autre star invitée pour l’événement, mais aussi Rudy Gobert, rentré au pays après son transfert dans le Minnesota.

La star slovène des Mavs a en tout cas pu revenir sur sa dernière saison. Une campagne mouvementée qui a commencé sur son lot de critiques (justifiées pour la plupart) sur son poids et qui s’est terminée en apothéose avec une finale de conférence face à Golden State.

« On avait des attentes au début parce qu’on joue toujours pour aller le plus loin possible. La vérité est que nous avons fait une très bonne saison », a ainsi réagi Doncic dans Marca. « C’est toujours comme ça. Je veux toujours plus, je veux gagner la bague et j’espère que je l’obtiendrai. Chaque saison que je commence, mon objectif est de gagner la bague. »

Alors que les Mavs ont réussi leur meilleur résultat depuis le titre de 2011, Doncic a déjà vu son compère de la ligne arrière, Jalen Brunson, céder aux sirènes de la Big Apple. Et Dallas n’a pour le moment que deux recrues, mais intérieurs : JaVale McGee et Christian Wood.

« Eh bien, le marché ne fait que commencer et j’espère que les patrons de Dallas ont plus d’options à signer. On verra ce qu’ils vont faire », a temporisé Doncic avant de préciser : « Je ne compte pas changer d’équipe, mon objectif est de rester et de gagner à Dallas. Bien sûr, à l’avenir, on ne sait jamais, mais mon idée et j’espère pouvoir le faire, c’est de gagner à Dallas. »

« Notre groupe [à l’Euro] est très dangereux »

En ce qui concerne les critiques qui lui sont tombées sur le râble dès la rentrée, et quasiment jusqu’à la pause du All-Star Game, Doncic se veut rassurant : il n’en a rien à faire ! Il n’écoute pas les « bruits » qui l’entourent en permanence. Et il vaut mieux pour sa santé mentale.

« Ça a été une saison difficile, parce qu’on a commencé avec les Jeux olympiques et il y a encore le Championnat d’Europe. La critique, en vérité, ne m’affecte pas ou n’a pas beaucoup d’importance. Je joue mon jeu, donc je ne fais pas très attention au bruit. »

Soumis à un calendrier assez rythmé ces deux dernières saisons, Doncic s’est encore récemment plié à ses « obligations » en répondant à l’appel de son équipe nationale, désormais qualifiée pour la deuxième phase en vue de la prochaine Coupe du monde.

Mais avant ça, il y aura l’EuroBasket en septembre prochain. Une compétition durant laquelle la Slovénie défendra son titre acquis en 2017, et ce, face à la France, l’Allemagne ou encore la Lituanie dans le Groupe B. Un nouveau défi de taille pour le Wonderboy slovène.

« Je savais déjà que j’allais être de retour pour les matches de qualification pour la Coupe du monde. Maintenant, nous allons voir ce que donne la liste finale pour l’Euro », reprend Doncic. « Je pense qu’il y a beaucoup d’équipes de haut niveau, avec de grands joueurs. C’est un championnat court et tout peut arriver. Ce sera très difficile. Il y aura [l’Espagne], mais il y en a d’autres comme la Serbie, la France, la Lituanie, la Grèce… Il y en a beaucoup. Notre groupe, par exemple, est très dangereux. »