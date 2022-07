Superstars en partance ou pas, Nic Claxton et Royce O’Neale sont heureux d’être des Nets

Quitter Brooklyn ? Nic Claxton ne l’a pas imaginé. « Nan, je suis heureux ici. J’ai l’impression qu’on a un travail inachevé, peu importe qui va repartir avec nous l’année prochaine. Je suis prêt à y aller et faire la différence, continuer à m’améliorer et nous aider à gagner des matchs », juge le pivot, qui a resigné pour 20 millions de dollars sur deux ans.

Le jeune pivot fait évidemment à la situation de Kevin Durant et Kyrie Irving, susceptibles d’être transférés prochainement. Nic Claxton, dont le nom a également circulé dans les rumeurs de transfert ces derniers mois, admet avoir suivi les récentes évolutions de loin, depuis la République dominicaine (où il était occupé à monter des chevaux).

Le 30 juin dernier, la planète NBA connaissait une énième secousse avec la demande de transfert de « KD ». Dans les minutes qui suivaient, on apprenait l’arrivée de Royce O’Neale aux Nets, vraisemblablement la conséquence de la première information.

« Je pensais que mon actu était géniale et quand c’est arrivé, j’ai fait ‘Oh’, se souvient l’ancien coéquipier de Rudy Gobert au Jazz. J’ai eu l’impression que mon actu est passée un peu sous le tapis. Mais je suis enthousiaste. Cela va être sympa. Brooklyn, ça change de l’Utah. C’est sûr que ça va être une bonne expérience. »

L’ailier, susceptible de récupérer la place de titulaire en cas de départ de « KD », dit être prêt à « aider de toutes les manières possibles. J’essaierai juste d’être le gars que je suis, de ne pas me prendre pour quelqu’un d’autre. Mais je sais ce qui m’a amené ici et ce qui va me permettre de rester ici. Donc j’apprends par tous les moyens possibles et je fais ce que je suis censé faire offensivement et défensivement. »

L’ancien joueur du Jazz avoue ne pas savoir quelle est la stratégie à court terme de ses nouveaux dirigeants. Une reconstruction complète paraît improbable puisque Patty Mills a par exemple lui aussi rempilé et que Joe Harris semble être intransférable. « Je ne sais rien à ce sujet. Mais avec tous ces gars, c’est un groupe spécial qu’on a en ce moment. Je pense qu’on peut faire quelque chose de spécial. Ça va être sympa », termine O’Neale.