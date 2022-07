Bismack Biyombo : « Kevin Durant sait exactement ce qu’il y a de mieux pour lui »

Huit jours après le tremblement de terre provoqué par la demande de transfert de Kevin Durant, c’est le calme plat. Les Suns ont effectué quelques retouches avec les venues de Damion Lee (Warriors), Jock Landale (Hawks) et Josh Okogie (Wolves), et les prolongations de Devin Booker et de Bismack Biyombo. Reste le cas Deandre Ayton, free agent protégé. Aucune équipe ne lui a fait d’offre, et clairement l’avenir du pivot bahaméen semble lié à celui de Durant.

Qu’en pense Biyombo, vice-président du syndicat des joueurs, et pivot remplaçant des Suns, la franchise que souhaite rejoindre l’ailier des Nets ?

« Chacun doit faire ce qui est le mieux pour lui et sa famille » estime Biyombo. « En tant que sportif, vous êtes là pour les soutenir. Je ne suis pas là pour pousser qui que ce soit. KD a demandé un échange. Il sait exactement ce qui est le mieux pour lui et personne ne peut lui dire ce qui est le mieux pour lui. Quant à la situation de Deandre, je pense que l’équipe aimerait qu’il revienne. Tout le monde aime DA. Je ne connais pas cette situation, mais au final, je sais que le front office fait tout son possible pour mettre chaque personne dans le meilleur environnement possible pour jouer au basket. »

Pour Biyombo, « ce n’est qu’une question de victoire », et chacun doit rester à sa place dans ces moments-là.

« Mon boulot, c’est de jouer au basket et celui des dirigeants est de nous mettre dans un environnement pour que nous puissions gagner » rappelle l’ancien pivot des Hornets. « Ils connaissent leur boulot mieux que moi et je pense que je connais mon boulot mieux que quiconque. Je dois faire mon travail au mieux de mes capacités, et tout le monde doit faire de même. »