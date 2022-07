Avec Jerami Grant et Gary Payton II, les Blazers ont comblé les brèches

Jerami Grant et Gary Payton II ont été présentés à la presse jeudi, pour leur arrivée à Portland. Une ville connue des deux hommes : le premier y est né puisque son père, Harvey Grant, ancien joueur NBA, y jouait en 1994, quand le second a porté les couleurs d’Oregon State entre 2014 et 2016.

C’est donc un joli plus pour la franchise, même si l’essentiel est ailleurs. L’ailier et l’arrière sont surtout de bonnes pioches pour les Blazers. Grant est un joueur qui pèse 21 points de moyenne depuis deux saisons et Payton II est un fort défenseur, qui vient de remporter le titre avec les Warriors.

« On est véritablement satisfait de ce qu’on a accompli jusqu’à maintenant », assure Joe Cronin, le GM de la franchise, à The Oregonian. « Et on pense avoir construit une équipe qui peut causer des problèmes aux autres. On a une formation compétitive, qui sera compliquée à battre, avec le potentiel pour gagner beaucoup de rencontres. »

« J’aime les joueurs qui ont du caractère, les gros compétiteurs »

Chauncey Billups est ravi de la présence de Jerami Grant. Il va pouvoir apporter sa polyvalence et ses points en attaque, ainsi que sa capacité à s’occuper des ailiers ou des intérieurs en défense. C’est parfait pour seconder Damian Lillard.

« On n’avait pas ça et on en avait besoin », déclare le coach. « Toutes les équipes ont besoin d’un joueur comme ça. Il se nourrit de tout. En défense, il peut changer sur tout le monde. Je le vois sur pick-and-roll avec Lillard ou Anfernee Simons. Ensuite, il se retrouve face à un joueur plus petit et on peut le laisser travailler. Il peut profiter des mismatches. »

Pour Payton II, c’est comme avoir un second Josh Hart dans le groupe, très apprécié pour ses premières semaines dans l’Oregon. C’est un guerrier, un défenseur, un joueur qui vient de loin et qui s’est battu pour arracher un contrat en NBA.

« Il est le style de joueur que j’aime », assure l’ancien meneur de jeu des Pistons, MVP des Finals 2004. « Un couteau suisse. Il a démontré sa valeur, son niveau durant toute la saison. Il a réalisé ce que peu sont capables de faire. Je ne parle pas du titre remporté, mais du fait qu’il a gravi tous les échelons. J’aime les joueurs qui ont du caractère, les gros compétiteurs. »