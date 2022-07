Summer League | Josh Giddey voit triple !

Après Chet Holmgren la veille, c’est au tour de son complice Josh Giddey d’en mettre plein la vue. Grâce à un gros 3e quart-temps, le Thunder s’impose 87-71 face aux Grizzlies, et le rookie australien signe carrément un triple-double avec 14 points, 10 rebonds et 10 passes en 27 minutes ! A ses côtés, Chet Holmgren est beaucoup plus maladroit que la veille, mais il compile un double-double avec 11 points et 12 rebonds, mais aussi trois passes et deux contres.

A 3 sur 4 à la mi-temps avec 11 points, le numéro 2 de la Draft a ensuite été beaucoup gêné par l’imposant Kenneth Lofton Jr., sorte de mini-Shaq, qui termine avec 19 points.

Autre rookie du Thunder, Jalen Williams ajoute 16 points avec un sans-faute à 3-points. Quant à Ousmane Dieng, il n’a pas encore trouvé la cible : 6 points, 5 rebonds à 2 sur 9 aux tirs.

Côté Memphis, qui a loupé 14 tirs de suite en deuxième mi-temps, Shaq Buchanan ajoute 16 points. Toujours sous les yeux de Ja Morant.