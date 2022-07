Zion Williamson : « Je veux prouver que je suis un winner »

Le 6 juillet restera comme un grand jour dans l’histoire des Pelicans. Pour son 22e anniversaire, Zion Williamson s’est officiellement engagé avec la franchise de Louisiane pour les cinq prochaines années en signant un contrat pouvant s’élever jusqu’à 231 millions de dollars en fonction de sa présence, ou pas, dans une All-NBA Team la saison prochaine.

Aux côtés du GM des Pelicans Trajan Langdon, du président David Griffin et du coach Willie Green, Zion Williamson a d’abord remercié la franchise pour sa confiance et son soutien après une saison blanche due à une blessure au pied.

« Je veux juste tous vous remercier pour votre façon de croire en moi. Pour avoir donné l’opportunité à un gamin comme moi de montrer mes capacités pour l’équipe à remporter je l’espère plusieurs titres de champion. Et merci de m’avoir soutenu cette année. Comme l’a dit coach Green, l’an passé, le jour de mon anniversaire j’apprenais que je m’étais fracturé le pied. Une année complète s’est écoulée, et ça a été dur. Le fait que les Pelicans me donnent ce cadeau d’anniversaire un an plus tard, je ne vais pas les laisser tomber ! Ni la ville, ni ma famille, et surtout, moi. Donc merci. »

Gagner sur la durée

David Griffin s’est félicité de bénéficier d’un groupe à fière allure avec 15 joueurs déjà sous contrat. Le cap est fixé avec Zion Williamson et Brandon Ingram signés sur le long terme (cinq ans sans option). Reste maintenant à gagner sur la durée.

« On a le sentiment qu’avec l’équipe que nous avons assemblée, avec Zion qui représente une grande partie de tout ça, le coach Willie Green et le staff vont être en mesure d’assurer une belle épopée marquée par du succès pendant un bout de temps. On est jeunes, on est talentueux, et au-delà de ça, on a très faim. »

Passée d’équipe surprise, revenue de nulle part pour finalement arracher sa place en playoffs, New Orleans veut désormais franchir une étape de plus dans sa progression. Pour Willie Green, l’apport de Zion Williamson peut aider son groupe en ce sens, à force de travail.

« L’objectif est de maximiser les qualités de notre groupe en l’ajoutant à l’équipe. Franchement, je pense que ça va être effrayant pour le reste de la NBA. Maintenant, ça va prendre du temps pour y arriver. Quels groupes jouent mieux ensemble, comment on peut tirer profit des différents mismatchs, comment peut-on mettre tous nos gars sur le terrain et leur permettre de réussir… Tout ça demande du travail. Mais on y arrivera à un moment de la saison et quand ce sera le cas, je pense qu’on peut être une équipe effrayante ».

C’est le point de départ d’une nouvelle histoire pour Zion Williamson qui entend inscrire son équipe dans une tradition de victoire, loin des tumultes qui ont accompagné sa convalescence.

« Je veux prouver que je suis un winner, c’est aussi simple que ça. Je veux gagner avec le coach, mes coéquipiers, avec pour ultime but de remporter un titre de champion. C’est ce pour quoi on se bat tous. Et comme David Griffin l’a dit, nous avons faim. Vous avez tous vu l’an passé ce que l’équipe a fait, et j’ai hâte d’y contribuer ».